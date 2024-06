BIGBEN : Invest Securities relève sa cible, préfère Nacon

Le 05 juin 2024 à 09:34 Partager

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours sur Bigben de 4,5 à 5,8 euros grâce au rehaussement de sa cible sur Nacon, titre qu'il déclare privilégier 'très clairement' à Bigben.



'Si nous pensons que Nacon est sur la bonne voie pour redresser ses résultats et est en mesure de réduire sa très forte sous-évaluation (surtout en cas de succès commercial de Test Drive), notre opinion est plus nuancée sur Bigben', affirme-t-il.



Même s'il reconnait que 'le management fait plutôt du bon travail' dans les activités Audiovidéo-Telco, Invest Securities juge que Bigben offre un potentiel de revalorisation plus limité que Nacon et un risque sur son refinancement en février 2026.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.