Bigben : Midcap Partners dégrade à Conserver

Midcap Partners a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver et maintenu son objectif de cours de 19 euros sur Bigben après l'annonce du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le bureau d'études a justifié sa décision par la relative surperformance du groupe par rapport à sa fille (-12% sur un an vs -25% pour Nacon) ainsi qu’à un potentiel de hausse désormais plus limité.



Il indique que le chiffre d'affaires de Nacon a été " quelque peu décevant". La branche Telco a, elle, réalisé un trimestre solide.