Bigben : annonce des objectifs en progression pour l'exercice

02/09/2020 | 11:00

Le groupe Bigben a annoncé hier des objectifs pour 2020/2021 en progression, marqués notamment par un chiffre d'affaires attendu entre 270 et 290 millions d'euros (contre 263,5 millions au 31 mars 2020).



'Après un 1er trimestre 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020) en retrait de 5,8 %, impacté par les effets conjoncturels de la crise sanitaire du Covid-19, l'activité a repris une tendance haussière au cours de l'été avec la réouverture des points de vente et la poursuite de la bonne tenue des ventes digitales', estime le groupe.



S'agissant de la rentabilité, le ROC 2020/21 est attendu en croissance 'grâce à l'effet combiné de la maîtrise des charges opérationnelles et de la révision à la hausse du chiffre d'affaires de Nacon'. Bigben anticipe ainsi un taux de ROC(supérieur à 10% pour 2020/21 (vs 9% réalisé au 31 mars 2020).



