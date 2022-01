Bigben : croissance retrouvée au 3e trimestre

Bigben Interactive annonce qu'après un premier semestre pénalisé par un effet de base élevé, son troisième trimestre 2021-22 renoue avec la croissance avec des ventes en progression de 4,5% à 91,3 millions d'euros, tirées par les bonnes performances des deux pôles d'activités.



En conséquence, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2021-22 atteint 215,4 millions d'euros, soit un retrait limité par rapport à l'an dernier de 3,4%, après un premier semestre en repli de 8,5%.



Bigben estime qu'il devrait atteindre les objectifs annuels annoncés lors de la publication des semestriels, à savoir un chiffre d'affaires entre 270 et 300 millions d'euros et un résultat opérationnel courant autour de 24 millions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.