Bigben : en négociation pour racheter Metronic

Bigben annonce être entré en négociation exclusive avec HF Company en vue du rachat de sa filiale Metronic, société de traitement de l'image spécialisée dans l'univers connecté de l'audio-vidéo, qui viendrait renforcer son pôle audio telco.



Installée en France, en Espagne et en Italie, Metronic compte environ 90 collaborateurs. La réalisation définitive de la transaction, prévue début octobre, reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d'opération.



Le prix de transaction, intégralement versé en numéraire, serait de l'ordre de 12 millions d'euros pour 100% du capital. Deux compléments plafonnés pourraient être versés en 2023 et 2024 dans la limite d'un montant global cumulé de quatre millions.



