Bigben et Nacon bien orientés : distribution d'actions en vue

Bigben gagne 2,35% à 5,23 euros après avoir annoncé des perspectives favorables et une distribution d’actions Nacon (+0,46% à 2,165 euros). Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio a enregistré sur l’exercice 2022-2023, clos fin mars, un résultat net en progression de 26,6% à 13 millions d’euros et un résultat opérationnel courant ajusté en repli de 19,1% à 17 millions d’euros. La marge opérationnelle courante est passée en un an de 7,6% à 6%.



Le chiffre d'affaires de Bigben a progressé de 2,8% à 283,5 millions d'euros.



Sur la période Nacon a réalisé un chiffre d'affaires de 156 millions d'euros stable par rapport à l'exercice précédent. Son résultat opérationnel courant ajusté a reculé de 15,3% à 16,1 millions d'euros, ce qui représente une marge de 10,3% contre 12,2%, un an auparavant. Nacon a souffert de la pénurie de consoles, qui a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires.



Bigben – AudioVidéo/Telco a affiché un chiffre d'affaires de 127,5 millions d'euros, en progression de 6,4%.



Le Conseil d'administration de Bigben Interactive a décidé, lors de sa réunion du 30 mai 2023, de soumettre au vote de l'Assemblée générale annuelle qui se réunira le 21 juillet 2023, une distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence d'une action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 4.25 % du capital de Nacon.



Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le groupe a réaffirmé " sa confiance et anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice ".



L'exercice 2023-2024 sera marqué pour Nacon par une importante activité éditoriale, avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l'exercice dernier. Nacon a aussi réaffirmé " sa confiance dans ses perspectives de forte croissance pour l'exercice ".