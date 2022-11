(- 5,59% à 6,92 euros)Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits fait l'objet d'un arbitrage au profit de sa filiale, Nacon, qui gagne plus de 6%. Hier soir, Bigben a confirmé ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires de l'exercice et le résultat opérationnel courant seront en progression par rapport à l'exercice précédent.