COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) lance une offre d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions de la société NACON d'un montant de 85 millions d'euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lesquin, le 12 février 2021

DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION INTERDITE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE, OU À DES PERSONNES DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE, UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE



Le présent communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres et l'offre d'actions Nacon dans le cadre du placement accéléré concomitant et l'offre d’obligations échangeables par Bigben Interactive ne constituent pas une offre au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y compris en France.

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) lance une offre

d'obligations senior conditionnellement garanties échangeables en actions de la société NACON d'un montant de 85 millions d'euros

Bigben Interactive S.A. (« Bigben » ou l’« Emetteur ») annonce le lancement d’une émission d'obligations échangeables senior conditionnellement garanties à échéance 2026 pour un montant nominal de 85 millions d'euros (les « Obligations»). Les Obligations sont échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon S.A. (la “Société”), ISIN : FR0013482791.

Les Obligations, d'une valeur nominale de 100 000 euros, auront une échéance de 5 ans, porteront un intérêt compris entre 1,00 % et 1,25 % et seront émises au pair. À moins qu'elles n'aient été préalablement échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à échéance à un prix correspondant à 103 % du nominal (la « Valeur de Remboursement » - Accreted Redemption Amount), sous réserve de la décision de l'Emetteur de remettre des actions de la Société et, le cas échéant, un montant additionnel en numéraire. La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime initiale comprise entre 20% et 25% par rapport au cours de référence de l’action de la Société qui correspondra au prix final de placement lors du Placement Accéléré Concomitant (tel que ce terme est défini ci-après).

Les Obligations seront échangeables à partir de la Date d’Emission (incluse) (tel que ce terme est défini ci-après) jusqu'au 51ème jour ouvré avant la date d'échéance ou, en cas de remboursement anticipé au choix de l'Emetteur, le 10ème jour ouvré précédant la date de remboursement concernée. En cas d'échange, l'Émetteur aura la possibilité de verser un montant en numéraire, de remettre des actions de la Société ou une combinaison des deux. Le prix d'échange sera soumis aux ajustements usuels conformément aux modalités des Obligations (les “Modalités”).

Les Obligations pourront être remboursées avant l'échéance au gré de l’Emetteur et au gré des porteurs obligataires sous certaines conditions. En particulier, l’Emetteur aura la possibilité de rembourser la totalité, mais pas uniquement une partie, des Obligations en circulation à la Valeur de Remboursement majorée des intérêts courus non encore payés conformément aux Modalités (i) à compter du 11 mars 2024 jusqu’à la date d’échéance (exclue) si la moyenne arithmétique du produit des cours de bourse moyens pondérés par les volumes de la Société observés sur Euronext Paris et du ratio d’attribution d’actions par Obligation en vigueur (calculée sur une période de 20 jours de bourse choisis par l’Emetteur parmi les 40 jours de bourse consécutifs se terminant (et incluant) le jour de bourse qui précède la publication de l’avis de remboursement anticipé) est supérieur à 130.000 euros, ou (ii) si moins de 15 % du montant nominal total des Obligations initialement émises (y compris d’éventuelles Obligations assimilables) restent en circulation.

En cas de changement de contrôle (Change of Control) de l’Emetteur ou de la Société, de la survenance d’un événement de liquidité (Free Float Event) ou, de la radiation des actions de la Société (Delisting) (tels que ces termes sont définis dans les Modalités), tout détenteur d'Obligations aura la possibilité de demander à l’Emetteur de rembourser tout ou partie de ses Obligations à la Valeur de Remboursement majorée des intérêts courus mais non payés.

A la Date d’Emission, les Obligations ne seront assorties d’aucune sûreté. L’Emetteur s’est engagé à ce que les porteurs d'Obligations bénéficient, dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires à compter de la date de règlement des Obligations (la « Date Butoir »), d'un nantissement d'actions Nacon représentant à tout moment 200% du nombre d’actions sous-jacentes aux Obligations. Si le nantissement n’était pas mis en place dans ce délai, tout porteur d'Obligations aurait la possibilité de demander à l’Emetteur de rembourser tout ou partie de ses Obligations au montant le plus élevé entre le (i) Valeur de Remboursement à la Date Butoir et (ii) la juste valeur (Fair Value, telle que définie dans les Modalités) des Obligations, dans tous les cas majoré des intérêts courus non encore payés.

Le produit de l'émission des Obligations sera affecté au (i) financement de la croissance organique, et/ou (ii) à d’éventuelles opérations de croissance externe, et/ou (iii) au financement du programme de rachat d’actions par l’Emetteur.

Bigben détient actuellement directement 76,67% de Nacon.

A la meilleure connaissance de l’Emetteur, ses principaux actionnaires ne participeront ni à l’offre des Obligations ni au Placement Accéléré Concomitant (tel que défini ci-après).

Les Obligations seront offertes par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres aux investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis d'Amérique, en vertu de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié, ainsi qu'en dehors de l'Australie, du Canada, du Japon, de l’Afrique du Sud et de toute autre juridiction dans laquelle l'offre ou la vente des Obligations serait interdite par la loi applicable.

Le règlement-livraison de l'offre des Obligations et du Placement Accéléré Concomitant devraient avoir lieu le ou vers le 19 février 2021 (la « Date d'Emission »). Une demande d’admission sera faite pour que la cotation des Obligations sur le marché Euronext AccessTM d'Euronext à Paris ait lieu dans les 30 jours calendaires suivant la Date d'Emission.

L'Émetteur consentira un engagement de conservation et d’abstention sur les actions Nacon qu’il détient à compter de ce jour et pour une durée de 180 jours calendaires suivant la Date d’Emission, sous réserve des exceptions habituelles, de l’accord des coordinateurs globaux et teneurs de livre associés ou des actions mises à disposition dans la cadre du nantissement de compte-titres financiers.

Placement Accéléré Concomitant

Les coordinateurs globaux et teneurs de livre associés organiseront un placement accéléré concomitant d’actions existantes de la Société afin de faciliter la mise en place de la couverture de certains souscripteurs d'Obligations (le « Placement Accéléré Concomitant »). Le nombre d'actions de la Société vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant est estimé à un maximum de 3,5 millions d'actions. Une facilité de prêt-emprunts d’actions Nacon sera mise en place par l'Emetteur auprès de BNP Paribas Arbitrage SNC, une filiale de BNP Paribas SA, qui aura ensuite pour rôle de prêter ces actions aux souscripteurs désireux de couvrir leur exposition aux actions Nacon résultant des Obligations. Les prêts-emprunts de titres pourront porter jusqu’à 10,5% du capital de Nacon. L’Emetteur ne percevra aucun produit de la vente d’actions Nacon dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant.

Les modalités définitives des Obligations et le prix des actions de la Société vendues dans le cadre du Placement Accéléré Concomitant devraient être annoncés plus tard dans la journée.

Berenberg, BNP Paribas et TP ICAP Europe agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’Émission et du Placement Accéléré Concomitant (les « Coordinateurs Globaux »).





Information importante

Ce communiqué de presse ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat ou de souscription ou de vente de valeurs mobilières à toute personne aux États-Unis, en Australie ou au Japon ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre est illégale, et l'offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans une quelconque juridiction y compris la France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés au sens du Règlement (UE) 2017/1129, ou une offre aux investisseurs de détail tel que ce terme est défini ci-dessous.





A propos de Bigben Interactive

Bigben Interactive est un acteur européen dans le développement et l'édition de jeux vidéo, dans la conception et la distribution de smartphones et d'accessoires de jeux ainsi que dans les produits audio. Le groupe, reconnu pour ses capacités d'innovation et de créativité, entend devenir l'un des leaders européens sur chacun de ses marchés

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Index: CAC Mid & Small – Eligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP





Contact

Shareholders Relations – Bigben Interactive: infofin@bigben.fr





