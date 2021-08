© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIGBEN INTERACTIVE -0.15% 13.7 -26.39% HF COMPANY -1.63% 6.04 14.13%

Dans le cadre de sa stratégie de gestion/rotation de son portefeuille d’actifs, HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d’affaires a représenté 24 millions d’euros en 2020 sur les 29,1 millions d’euros réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 million d’euros d’Ebitda en 2020.Le 20 août, le groupe HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d'entreprise de 16 millions d'euros, avec un paiement immédiat de 12 millions d'euros et un complément de prix de 4 millions d'euros.Cette offre valorise le pôle Home Digital Life 8,4 x l'Ebitda 2020.Le Conseil d'administration du groupe HF Company a validé ce projet et a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire le 8 Octobre prochain afin de soumettre ce projet au vote des actionnaires.