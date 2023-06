Les actions de Bigblu Broadband plongent en raison de la baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant

Bigblu Broadband PLC - fournisseur londonien de solutions alternatives à haut et très haut débit en Australasie et dans les pays nordiques - annonce que le chiffre d'affaires pour le semestre se terminant le 31 mai devrait être d'environ 14,9 millions de livres sterling, inchangé par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires pour le semestre se terminant le 31 mai devrait être d'environ 14,9 millions de livres sterling, inchangé par rapport à l'année précédente. Des progrès sont constatés dans toutes les unités commerciales en termes de produits proposés et de réduction des coûts. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements augmente de 3,2 % pour atteindre 2,1 millions de livres sterling, contre 2,0 millions de livres sterling l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant est toutefois ramenée à 3,1 %, contre 15 % au cours de la période de comparaison. En ce qui concerne l'avenir, la société se dit bien positionnée pour le second semestre de l'exercice.

Andrew Walwyn, directeur général, déclare : "Les performances globales du groupe sont conformes aux attentes du conseil d'administration. Nous restons concentrés sur la création de valeur pour les actionnaires".

En mars, Biglu a annoncé une perte avant impôts de 1,8 million de livres sterling pour 2022 et un chiffre d'affaires de 31,2 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 40,75 pence l'unité, en baisse de 15 % lundi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : -35%.

