BigCommerce Holdings Inc. fournit une plateforme de commerce électronique en mode logiciel-service (SaaS) qui permet aux commerçants de toutes tailles de créer et de développer leurs activités en ligne. Les segments de la société comprennent les petites entreprises (PME), le marché intermédiaire et les grandes entreprises. Elle fournit une plate-forme pour le lancement et la mise à l'échelle d'une opération de commerce électronique, y compris la conception de la boutique, la gestion du catalogue, l'hébergement, la caisse, la gestion des commandes et les rapports. Ses services tiers comprennent les paiements, l'expédition et la gestion des commandes, les points de vente, le marketing et la comptabilité. Sa plateforme sert des clients de tailles, de catégories de produits et de types d'achat très variés, notamment d'entreprise à consommateur (B2C) et d'entreprise à entreprise (B2B). La société dessert environ 58 000 boutiques en ligne dans 147 pays, tous secteurs confondus.

Secteur Logiciels