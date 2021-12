BigCommerce : étend l'intégration et le programme de bons de réduction publicitaires pour la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Nouvelle-Zélande

Les marchands de ces zones peuvent désormais exploiter TikTok For Business comme un canal de publicité et de vente pour atteindre de nouveaux publics, stimuler la croissance et générer davantage de revenus

AUSTIN, Texas - 15 décembre 2021 - BigCommerce (Nasdaq : BIGC), une plateforme de e-commerce Open SaaS pour les marques à croissance rapide et les marques établies, a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait son offre récente TikTok For Business pour soutenir les marchands en France, aux Pays-Bas, en Italie et en Nouvelle-Zélande. Grâce au partenariat et à l'application TikTok, actuellement disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, les marchands de BigCommerce pourront mettre en avant l'image de leur marque afin d'enrichir leurs relations avec leurs clients actuels, d'atteindre de nouveaux consommateurs et de générer du trafic vers leurs vitrines.

Comme les consommateurs s'attendent de plus en plus à des expériences d'achat pratiques et simples, tirer parti de la puissance du commerce social peut jouer un rôle important dans les conversions de ventes. Selon TikTok, 57 % des utilisateurs en Europe ont reconnu que la plateforme de réseaux sociaux les a incités à faire des achats, même s'ils ne cherchaient pas à en faire 1.

« TikTok s'avère être un canal de plus en plus vital pour le e-commerce et un moyen innovant de découvrir de nouvelles marques », a déclaré Jim Herbert, vice-président et directeur général EMEA, chez BigCommerce. « Alors que nous poursuivons notre expansion à l'internationale, BigCommerce reste déterminé à aider les marchands de toutes tailles à vendre davantage et à atteindre de nouvelles audiences, où qu'ils se trouvent. Désormais, nous avons facilité la tâche des marchands de ces pays pour promouvoir leurs marques auprès de plus d'un milliard2 d'utilisateurs sur TikTok chaque mois, et nous faisons en sorte que les vendeurs puissent faire de la publicité sur la plateforme de manière simple et abordable. »

Les marchands qualifiés pourront participer au programme d'incitation publicitaire de BigCommerce afin de pouvoir explorer la suite de solutions publicitaires de TikTok avec confiance, liberté financière et flexibilité pour élargir l'audience et stimuler la croissance de l'entreprise. Jusqu'au 31 janvier 2022, les marchands éligibles qui dépensent 300 $ en publicité recevront 1 000 $ en publicité de TikTok et BigCommerce.

L'application TikTok For Business est disponible pour les marchands depuis le Channel Manager de BigCommerceet offre aux partenaires une nouvelle approche permettant de consolider leurs stratégies de vente omnicanale et de les accompagner au niveau du contenu, de l'optimisation et d'autres services. Le plugin TikTok est simple à configurer pour que les marchands puissent synchroniser leur catalogue de produits, déverrouiller les fonctionnalités avancées de Pixel et accéder à la publicité payante et aux opportunités organiques, telles que TikTok Shopping et Collection Ads. Par ailleurs, l'intégration a été améliorée afin que les commerçants puissent facilement mettre en place des publicités à partir de l'application en utilisant le module TikTok Advertising ou à partir du TikTok Ads Manager pour des fonctionnalités encore plus avancées.

Les avantages supplémentaires sont :

● Générer plus de revenus grâce à l'innovation. Les marchands peuvent laisser libre cours à leur créativité grâce aux outils de TikTok pour créer et mettre en place des campagnes, ainsi que définir les bonnes audiences cibles. Le système de recommandation de TikTok s'occupe du reste.

● Créer des liens authentiques avec les consommateurs. En exploitant des solutions d'engagement uniques et des formats captivants tels que des publicités vidéo faciles à créer, les marchands peuvent se connecter de manière créative et authentique avec les audiences du monde entier.

● Maximiser le rendement des dépenses publicitaires (ROAS) avec une publicité intelligente. Avec TikTok, les marchands peuvent créer des audiences personnalisées basées sur les événements des visiteurs du site Web, associer des objectifs à ces événements et mesurer les performances de la campagne en fonction des conversions, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées sur la base des résultats réels des données.

● Découvrir de nouvelles façons de construire et de créer une présence de marque. Grâce à TikTok Shopping, les marchands peuvent créer un contenu attrayant pour présenter des produits qui renvoient directement aux pages de processus d'achat des boutiques en ligne, ce qui facilite l'exploration et l'achat pour les consommateurs.

« L'expérience d'achat sur TikTok est fondée sur la découverte - nous avons vu des entreprises de toutes tailles

utiliser notre plateforme comme un moyen créatif d'attirer de nouvelles audiences, et finalement de stimuler les ventes », explique Melissa Yang, responsable des partenariats écosystémiques chez TikTok. « Nous sommes très heureux de collaborer avec ce groupe de partenaires innovants et de contribuer à faciliter plus que jamais la découverte de leurs marchands par notre communauté. »

TikTok Shopping est actuellement une solution pilote disponible dans quelques pays, et BigCommerce étendra le programme à d'autres marchés en 2022. Pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat ou pour commencer à utiliser TikTok For Business, cliquez ici.

