BigCommerce lance la solution Multi-Storefront pour unifier la gestion de plusieurs marques à partir d'une seule boutique, favorisant ainsi les possibilités d'évolution et de croissance pour les commerçants professionnels

La nouvelle offre permet aux commerçants professionnels de se développer plus intelligemment et plus rapidement en gérant efficacement plusieurs sites de vente par région, segment et marque à partir d'une seule boutique BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq : BIGC), une plateforme de e-commerce Open SaaS leader pour les marques B2C et B2B à croissance rapide et bien établies, a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution Multi-Storefront, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux commerçants de créer et de gérer plusieurs vitrines à partir d'une seule boutique BigCommerce, favorisant ainsi la croissance tout en réduisant les coûts opérationnels et la complexité de la gestion de plusieurs vitrines.

BigCommerce Multi-Storefront to efficiently manage multiple store sites across regions, segments and brands from within one BigCommerce store (Graphic: Business Wire)

Pour développer les ventes dans de nouvelles régions grâce à des vitrines localisées, pour rationaliser les opérations de gestion de plusieurs marques ou pour personnaliser l'offre en fonction des différents segments clients (B2C et B2B), les commerçants peuvent désormais gérer de manière transparente tous les aspects de leur activité à partir d'un seul et même tableau de bord, offrant ainsi une expérience client exceptionnelle qui renforce la fidélité envers la marque.

« La solution Multi-Storefront marque une étape importante dans la capacité de notre plateforme à servir les cas d'utilisation les plus complexes et devrait être la plus performante des améliorations apportées à nos produits pour entreprises », a déclaré Brent Bellm, PDG de BigCommerce. « Cette nouvelle capacité performante offre aux commerçants la souplesse nécessaire pour développer leur marque, leur segment et leur portée géographique dans le contexte évolutif d'un compte unique. »

Toutes les vitrines peuvent être optimisées par le framework de thème stencil natif de BigCommerce ou par un headless front-end tiers tel que Next.js, Bloomreach et WordPress. Les marques peuvent même combiner les vitrines headless et les vitrines natives dans un seul et même compte.

Le fabricant britannique Bullitt Group, pionnier du « mobile robuste » et fabricant et vendeur des téléphones CAT et Motorola Defy, s'est tourné vers la solution Multi-Storefront pour connecter plusieurs vitrines uniques à une seule boutique afin d'offrir des expériences localisées à ses clients.

« Nous avions besoin d'un système nous évitant de faire des allers-retours entre plusieurs applications différentes pour modifier les éléments. BigCommerce correspondait parfaitement à ce système », a déclaré Ryan Stapleton, directeur e-commerce de Bullitt Group. Lisez l'étude de cas de Bullitt Group pour savoir comment la solution Multi-Storefront leur a permis de se développer.

Accessible depuis le panneau de configuration de BigCommerce, la solution Multi-Storefront permet aux commerçants d'offrir des expériences d'achat personnalisées à leurs différents consommateurs en configurant des vitrines uniques avec des domaines distincts, un design personnalisé, des e-mails transactionnels et promotionnels, ainsi qu'une tarification personnalisée avec des méthodes de paiement préférées. Les commerçants peuvent également simplifier la gestion grâce à des vues globales permettant de gérer les clients, les produits, l'exécution des commandes, ainsi que les analyses et les données de la vitrine.

La solution Multi-Storefront permet aux commerçants :

De développer facilement de nouveaux marchés en créant des vitrines personnalisées pour leurs différents consommateurs.

de nouveaux marchés en créant des vitrines personnalisées pour leurs différents consommateurs. De réduire les coûts et simplifier leurs opérations en diminuant le nombre de systèmes et d'intégrations dont dépend leur entreprise, ce qui réduira les coûts de maintenance continus et permettra d'augmenter les revenus tout en réduisant les casse-têtes.

en diminuant le nombre de systèmes et d'intégrations dont dépend leur entreprise, ce qui réduira les coûts de maintenance continus et permettra d'augmenter les revenus tout en réduisant les casse-têtes. D'améliorer l'efficacité pour se développer en évitant la duplication des efforts grâce à un système centralisé de gestion de toutes leurs vitrines. Ils peuvent ajouter un nouveau produit ou actualiser les prix en une seule fois et en un seul endroit.

en évitant la duplication des efforts grâce à un système centralisé de gestion de toutes leurs vitrines. Ils peuvent ajouter un nouveau produit ou actualiser les prix en une seule fois et en un seul endroit. De prendre des décisions plus intelligentes, fondées sur les données, grâce à des informations pertinentes provenant d'une source de données unifiée, afin d'analyser l'activité de l'entreprise de manière globale ou d'examiner les performances d'un point de vente spécifique.

BigCommerce a travaillé en étroite collaboration avec le vaste écosystème de partenaires afin de garantir leur soutien à la solution Multi-Storefront. De nombreux partenaires ont déjà mis à jour leurs applications pour non seulement être compatibles avec la solution Multi-Storefront, mais aussi pour profiter de la nouvelle fonctionnalité et offrir des solutions optimisées.

La solution Multi-Storefront est disponible pour tous les nouveaux marchands BigCommerce. Pour vous inscrire à un essai gratuit ou pour en savoir plus sur la solution Multi-Storefront de BigCommerce, consultez bigcommerce.com/multi-store.

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq : BIGC) est une plateforme de e-commerce ouverte, leader dans le domaine du logiciel-service (SaaS), qui permet aux marchands de toutes tailles de créer, d'innover et de développer leurs activités en ligne. BigCommerce propose aux marchands des fonctionnalités, une personnalisation et des performances sophistiquées de niveau entreprise, tout en restant simple et facile à utiliser. Des dizaines de milliers d'entreprises B2C et B2B réparties dans 150 pays et dans différents secteurs d'activité utilisent BigCommerce pour créer des boutiques en ligne esthétiques et attrayantes, notamment Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove, Ted Baker et Vodafone. Basée à Austin, BigCommerce a des bureaux à Londres, Kiev, San Francisco et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bigcommerce.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques tierces et marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

