Ted Baker adopte la plateforme évolutive de BigCommerce pour lancer une boutique en ligne personnalisée et étendre sa présence à l'échelle internationale en tant que marque numérique

L'intégration optimale du headless e-commerce multi-storefront de BigCommerce, de Bloomreach Commerce Experience Cloud et de Wunderman Thompson Commerce privilégie la croissance numérique conformément au plan de transformation

BigCommerce (Nasdaq : BIGC), l'une des principales plateformes de e-commerce Open SaaS pour les marques à croissance rapide et établies, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une expérience de e-commerce polyvalente et moderne pour Ted Baker, la marque lifestyle internationale basée au Royaume-Uni. Se basant sur la solution multi-storefront (MSF) headless de BigCommerce, Ted Baker utilise une seule boutique BigCommerce pour gérer plusieurs vitrines uniques et exploiter le réseau de partenaires en perpétuelle évolution de la plateforme pour renforcer sa position en tant que marque numérique.

BigCommerce a collaboré avec Wunderman Thompson Commerce pour intégrer de manière transparente la solution de gestion de contenu de Bloomreach et Bloomreach Discovery, sa solution de recherche et de merchandising, dans la boutique Ted Baker afin d'offrir aux clients de Ted Baker des expériences d'achat plus efficaces et pertinentes.

Grâce à sa nouvelle plateforme headless multi-storefront, Ted Baker gérera sa présence mondiale en ligne à partir d'une seule boutique et optimisera les opérations quotidiennes des employés en back-end, tout en proposant des expériences client modernes et fluides adaptées aux besoins de chaque marché. Les 12 vitrines régionales de la société seront entièrement localisées pour permettre au détaillant de mode de luxe de répondre aux besoins de sa clientèle grandissante. Les consommateurs pourront naviguer dans leur langue favorite, comme l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol, et effectuer leurs achats dans la devise de leur choix, incluant la livre, le dollar et l'euro.

« L'élément clé de la stratégie de croissance prospective de Ted Baker est l'adoption d'une approche numérique qui appuie nos efforts visant à offrir une expérience d'achat exceptionnelle à nos clients et à développer la notoriété de la marque au-delà de l'Europe », a déclaré Leon Shepherd, Directeur des Systèmes d'Information de Ted Baker. « Grâce à sa plateforme évolutive mais néanmoins solide, BigCommerce et ses partenaires ont créé une solution sur mesure simplifiant les complexités du back-end, mettant en valeur notre offre de produits haut de gamme et améliorant le parcours client à mesure que nous poursuivons notre expansion sur de nouveaux marchés. »

« Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec l'une des marques britanniques de mode les plus connues au monde dans la transformation numérique de son activité pour stimuler sa croissance et améliorer sa position sur le marché », a déclaré Jim Herbert, Vice-Président Directeur et Directeur Général de la région EMEA chez BigCommerce. « La solution multi-frontale headless de BigCommerce, exploitée par le biais d'API de niveau entreprise et de solutions partenaires, permet à Ted Baker de proposer des expériences produit et client complètes afin de stimuler les ventes en ligne. »

« Le lancement de ce site permet à Ted Baker de consolider sa position de leader numérique dans le domaine du luxe. La personnalisation, rendue possible par l'optimisation par IA, jouera un rôle essentiel dans l'avenir du commerce », a déclaré Tjeerd Brenninkmeijer, vice-président directeur pour la région EMEA chez Bloomreach. « Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec BigCommerce et Wunderman Thompson Commerce pour concrétiser cette vitrine moderne pour les clients de Ted Baker du monde entier. »

« Aujourd'hui, les marques internationales nécessitent une plateforme de e-commerce particulièrement évolutive, capable de répondre aux besoins des clients et de l'entreprise », a déclaré Neil Stewart, PDG mondial de Wunderman Thompson Commerce. « Dès le départ, notre objectif avec Ted Baker était de moderniser l'expérience commerciale, en utilisant des solutions headless proposées par un grand nombre de partenaires leaders du secteur. Avec BigCommerce et Bloomreach, nous avons pu assister Ted Baker dans leur parcours de transformation numérique, en les aidant à construire une pile technologique offrant à la fois une simplicité, une gestion efficace du site et la meilleure expérience client possible sur 12 vitrines régionales. »

Wunderman Thompson Commerce a poursuivi l'intégration de BigCommerce et Bloomreach avec les systèmes back-office de Ted Baker concernant les données sur les produits, le traitement des commandes et la fonctionnalité omnicanale en magasin. Les intégrations réalisées par BigCommerce avec Adyen, Klarna, PayPal et Avalara permettent à Ted Baker de bénéficier d'une couverture mondiale en matière de paiement et de fiscalité. Il est également prévu d'intégrer le système SaaS de gestion des commandes de Fluent Commerce.

Le lancement du nouveau site Web de Ted Baker intervient dans un contexte de croissance continue du marché britannique du e-commerce, une tendance mondiale qui a été accélérée par la pandémie. Rien qu'au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires du e-commerce devrait atteindre 199 milliards de dollars en 2022, les ventes en ligne représentant actuellement 26,9 % de l'ensemble des ventes au détail. Ce lancement souligne également la volonté constante de Ted Baker de développer son offre de e-commerce et de stimuler la croissance numérique et omnicanale.

Ted Baker vient s'ajouter à un nombre croissant de marques de mode réputées, dont Rivet and Hide, La Perla, Grenson, Olive Clothing, Badgley Mischka, Peter Christian, Bohemian Traders et Closet London, qui utilisent toutes la plateforme Open SaaS de BigCommerce pour dynamiser leurs activités en ligne et innover.

À propos de Ted Baker :

Fondée en 1988, la marque lifestyle britannique Ted Baker se fait le chantre d'histoires et de moments surprenants qui apportent une joyeuse irrévérence à la vie quotidienne. Célébrant le retour tant attendu en ville, les nouvelles collections automne-hiver harmonisent les influences contemporaines et traditionnelles, en mettant l'accent sur la qualité essentielle et le style polyvalent.

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaqnbsp : BIGC) est une plateforme de e-commerce ouverte, leader dans le domaine du logiciel-service (SaaS), qui permet aux marchands de toutes tailles de créer, d'innover et de développer leurs activités en ligne. BigCommerce propose aux marchands des fonctionnalités, une personnalisation et des performances sophistiquées de niveau entreprise, tout en restant simple et facile à utiliser. Des dizaines de milliers d'entreprises B2C et B2B réparties dans 150 pays et dans différents secteurs d'activité utilisent BigCommerce pour créer des boutiques en ligne esthétiques et attrayantes, notamment Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove et Vodafone. Basée à Austin, BigCommerce a des bureaux à Londres, Kiev, San Francisco et Sydney. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bigcommerce.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook.

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques tierces et marques de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

