BIGG Digital Assets Inc. possède, exploite et investit dans des entreprises de crypto-monnaie. La société investit dans des produits et des entreprises du secteur des crypto-monnaies. Ses segments comprennent Netcoins Inc. (Netcoins), Blockchain Intelligence Group et TerraZero Technologies Inc. (TerraZero). Blockchain Intelligence Group est une société spécialisée dans la criminalistique des actifs numériques, la détection du blanchiment d'argent et les enquêtes sur les crypto-monnaies. Netcoins propose des échanges de crypto-monnaies sûrs et sécurisés au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Netcoins développe des logiciels de courtage et d'échange pour faciliter l'achat et la vente d'actifs cryptographiques pour le grand public et les investisseurs, en mettant l'accent sur la conformité, la transparence et la sécurité. TerraZero est une société de développement Metaverse verticalement intégrée et une société de technologie Web3. TerraZero possède des biens immobiliers numériques pour les marques. Elle offre aux entreprises, aux gouvernements et aux forces de l'ordre une suite de solutions médico-légales et d'analyses avancées.