Biglari Holdings Inc. est une société de portefeuille. La société opère par le biais de ses filiales, qui sont engagées dans un certain nombre d'activités commerciales diverses, notamment l'assurance dommages, les médias et les licences, les restaurants, le pétrole et le gaz. Les filiales d'exploitation de la société sont impliquées dans le franchisage et l'exploitation de restaurants. Ses activités de restauration sont menées par l'intermédiaire de deux filiales : Steak n Shake Inc. et Western Sizzlin Corporation. Steak n Shake compte environ 276 restaurants exploités par la société, 86 unités de franchises partenaires et 194 unités de franchises traditionnelles. Western Sizzlin comptait environ trois restaurants exploités par la société et 39 unités franchisées. Assurance Les activités commerciales sont menées par le biais de deux entités d'assurance. Ses entreprises d'assurance fournissent des assurances de biens et de dommages. La filiale de la société, Southern Oil of Louisiana Inc., exploite principalement des propriétés de pétrole et de gaz naturel en mer dans les eaux peu profondes du Golfe du Mexique.

Secteur Restaurants et bars