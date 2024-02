Bihar Sponge Iron Limited est une entreprise basée en Inde qui fabrique et vend de la fonte spongieuse. L'entreprise est impliquée dans la fabrication, la production, l'achat, l'exportation, la vente et le commerce de fer sous forme pré-réduite, y compris la fonte spongieuse. La société produit de la fonte spongieuse à partir de trois fours d'une capacité installée de 2 10 000 tonnes métriques (MT) par an. Le produit principal de la société, la fonte spongieuse, est un matériau ferreux pré-réduit, qui est utilisé à la place de la ferraille d'acier par les producteurs d'acier secondaire utilisant des fours à induction et des fours électriques à arc dans les secteurs de la construction et des infrastructures. Son usine est située à Umesh Nagar, Chandil, dans le district de Saraikela Kharsawan, Jamshedpur.

Secteur Acier