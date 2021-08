BIKE24 : JP Morgan confirme sa recommandation neutre

Données financières EUR USD CA 2021 250 M 293 M - Résultat net 2021 6,36 M 7,46 M - Tréso. nette 2021 22,4 M 26,3 M - PER 2021 118x Rendement 2021 - Capitalisation 800 M 939 M - VE / CA 2021 3,12x VE / CA 2022 2,47x Nbr Employés - Flottant 79,8% Graphique BIKE24 HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 18,11 € Objectif de cours Moyen 23,20 € Ecart / Objectif Moyen 28,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BIKE24 HOLDING AG 0.00% 939 DICK'S SPORTING GOODS, INC. 93.13% 9 691 FRASERS GROUP PLC 38.68% 4 303 SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. 0.91% 776 KATHMANDU HOLDINGS LIMITED 7.03% 685 XXL ASA -2.90% 516