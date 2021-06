Le vendeur allemand de vélos Bike24 pédale désormais en Bourse 25/06/2021 | 12:51 Envoyer par e-mail :

Francfort (awp/afp) - Le spécialiste allemand de la vente de vélos en ligne Bike24 a réussi vendredi son entrée en Bourse à Francfort. L'entreprise établie à Dresde profite de l'essor de la pratique de la bicyclette en ville, sportive ou de loisirs. La PME est en Europe le premier spécialiste du commerce en ligne de deux roues à se lancer sur les marchés, selon les médias allemands. Spécialisé dans les vélos hauts de gamme, Bike24 a levé 100 millions d'euros via l'introduction de 6,7 millions d'actions nouvelles proposées au prix de 15 euros. Par ailleurs, près de 15 millions d'actions existantes ont été cédées par l'actionnaire principal, le fonds Riverside, portant le montant total de l'opération à 322 millions d'euros. Fondé en 2002, le vendeur qui propose 800 marques, incluant accessoires et vêtements, veut se servir de cette manne pour financer son expansion à l'international. Bike24 compte à ce jour 350 employés et a vu ses ventes augmenter en moyenne de 30% lors des trois dernières années, pour atteindre près de 200 millions d'euros en 2020. Elles se sont envolées au premier trimestre de 2021 de 75% sur un an, selon l'entreprise, alors que les vélos neufs, notamment électriques, se vendent comme des petits pains. Aides à l'achat, aménagement de pistes cyclables en ville et envie des citoyens de se déplacer sans polluer, figurent parmi les facteurs expliquant cet engouement. "L'enthousiasme pour les vélos a été porté à un nouveau niveau", déclarait début juin le co-fondateur de Bike24, Andrès Martin-Birner, au journal Handelsblatt. L'entreprise profite également du contexte très porteur pour les introductions en Bourse grâce à l'abondance de liquidités disponibles. La PME est-allemande fait concurrence à d'autres fournisseurs en ligne tels que l'allemand fahrrad.de et les géants Amazon et Ebay. Vendredi en matinée, l'action grimpait de plus de 6% à 15,95 euros, valorisant Bike24 à près de 700 millions d'euros. Le titre avait été placé dans le bas de la fourchette initialement proposée, qui se situait entre 15 et 19 euros, signifiant que les investisseurs avaient certaines craintes sur l'avenir de l'entreprise. Les risques mentionnés dans son prospectus boursier vont de la pénurie de matériels au piratage informatique pouvant paralyser l'activité. afp/vj

