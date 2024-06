BERLIN (dpa-AFX) - Le vélo électrique est en plein essor : selon un sondage, un adulte sur quatre en Allemagne possède un vélo électrique. Il s'agit d'un nouveau record, selon une enquête publiée jeudi par le fournisseur d'énergie Eon. Selon ce sondage, le taux de pénétration des vélos électriques est de 24,7%, contre 15,2% en 2020.

Les jeunes générations roulent aussi de plus en plus à l'électricité

C'est surtout parmi la jeune génération des 18-29 ans que le pourcentage de propriétaires de vélos électriques augmente rapidement : selon l'enquête, il était de 13,8 % en 2023 et de 17,5 % cette année. Dans l'ensemble, les vélos électriques restent toutefois plus répandus chez les générations plus âgées. Plus de 27% des plus de 50 ans possèdent un tel vélo.

La Basse-Saxe se distingue particulièrement avec un taux élevé de vélos électriques : près d'un tiers (32,6%) des citoyens y possèdent un Pedelec. Ils sont suivis par le Bade-Wurtemberg (27,4 %) et la Bavière (26,4 %), selon les résultats de l'enquête.

Le développement durable est également une raison pour beaucoup

En outre, 21,5 pour cent des acheteurs ont opté pour un vélo électrique pour des raisons de durabilité. 40,7 pour cent ont déclaré recharger leur vélo à la maison avec de l'électricité verte. Il y a également un intérêt pour le vélo électrique en vacances. Un quart des personnes interrogées peuvent envisager un voyage de plusieurs jours à vélo avec assistance électrique. L'enquête révèle que 6,8 % des personnes interrogées l'utilisent pour se rendre au travail.

Pour cette enquête, la société de sondage Civey a interrogé en ligne 30 000 citoyens allemands âgés de 18 ans et plus entre mi-mai et début juin. Parmi les personnes interrogées, 10 000 devaient également se prononcer sur les raisons qui les pousseraient à acheter un vélo électrique./ram/DP/zb