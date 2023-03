Les vélos électriques atteignent presque la moitié des ventes de vélos 15/03/2023 | 11:22 Envoyer par e-mail :

BERLIN (dpa-AFX) - Près d'un vélo sur deux vendus en Allemagne l'an dernier avait un moteur électrique. Les associations de l'industrie du deux-roues (ZIV) et du commerce de la bicyclette (VDZ) ont annoncé mercredi que 2,2 millions de vélos électriques avaient été vendus, ce qui représente une augmentation de 10 % et un record de vente. Le nombre de vélos traditionnels a légèrement diminué, mais avec 2,4 millions, ils ont tout de même devancé de peu leurs concurrents électriques. Avec 4,6 millions de vélos vendus au total, le record de vente d'environ 5 millions établi lors de la première année Corona en 2020 est resté invaincu. En 2022, trois vélos sur quatre ont été vendus en Allemagne par des détaillants en magasin, la plupart des autres par des distributeurs spécialisés sur Internet. Le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 7,36 milliards d'euros, soit une multiplication par près de quatre depuis 2012. Avec un prix moyen de 2800 euros, les vélos électriques étaient encore plus chers, tous canaux de distribution confondus, qu'en 2021, où ils coûtaient 2650 euros, a indiqué le ZIV. Les "vélos bio" traditionnels coûtaient en moyenne 500 euros, soit un peu plus que l'année précédente (466 euros). Le commerce a indiqué des prix moyens plus élevés de 714 euros par vélo et de 3570 euros par vélo électrique./ceb/DP/mis

