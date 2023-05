Période difficile pour les vendeurs de vélos - Stocks pleins, prix en baisse

BERLIN (dpa-AFX) - Dans les années Corona, le secteur de la bicyclette était en plein essor - mais entre-temps, les fabricants et les vendeurs traversent une phase difficile. Conséquence pour les consommateurs : certains commerçants ont entre-temps baissé leurs prix ou prévoient de le faire. Dans différents domaines, on constate un recul de la demande, les stocks des fabricants et des revendeurs sont désormais souvent encore pleins après des mois de difficultés de livraison, a déclaré Reiner Kolberg, porte-parole de l'association allemande de l'industrie des deux roues, à l'agence de presse allemande.

C'est également ce qu'a montré vendredi une évaluation de l'institut Ifo sur les attentes des entreprises allemandes en matière de prix. L'indice mensuel des attentes en matière de prix a baissé de près de 50 points entre avril et mai pour atteindre moins 21,8 dans le commerce de la bicyclette. Cela signifie que les prix y baisseront probablement pour la plupart. L'indice se compose du pourcentage d'entrepreneurs qui souhaitent augmenter les prix moins le pourcentage qui souhaite les baisser.

Entre 2020 et 2022, le secteur de la bicyclette a connu des périodes extrêmement prospères, malgré ou justement à cause de la pandémie de Corona. Faire du vélo était généralement compatible avec les règles de contact, et à l'extérieur, le risque de contagion était plutôt faible. La demande a donc fortement augmenté. Les goulots d'étranglement dans l'approvisionnement empêchaient la production, ce qui entraînait une hausse des prix.

La guerre en Ukraine, l'inflation élevée, la grande insécurité financière chez de nombreuses personnes - et donc une baisse de la demande - ont suivi l'essor de la production. Les commerçants restent en partie sur leur marchandise et doivent réagir en proposant des rabais. "La situation n'est pas facile actuellement. Mais pour les années à venir, nous nous attendons à une nette augmentation de la demande", a déclaré Kolberg.

Mais est-ce possible ou le marché est-il saturé après les années Corona et tout le monde est-il équipé d'un nouveau deux-roues chic ? Non, on ne peut pas parler de saturation du marché, estime Kolberg. "Il n'y a pas de saturation, mais justement pas de ruée non plus". Presque tous les ménages ont une machine à café, mais personne n'aurait l'idée de parler de saturation du marché. L'industrie peut aussi attirer à nouveau les acheteurs de vélos avec de nouvelles innovations.

Les perspectives sont particulièrement bonnes pour les vélos électriques et les vélos-cargos. "Dans le domaine des VTT, 90 pour cent des vélos vendus sont actuellement des VTT électriques", a déclaré Kolberg. Pour les vélos-cargos, le prix d'achat est certes élevé, mais les frais courants sont nettement moins importants que pour une voiture par exemple./nif/DP/zb