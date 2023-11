BikeExchange Limited est un opérateur australien de places de marché en ligne axées sur le cyclisme, qui permet à un public mondial de consommateurs de se connecter et d'effectuer des transactions avec divers détaillants et marques. La place de marché fournit une plateforme technologique qui met en relation les consommateurs avec les détaillants de produits et d'accessoires de cyclisme par l'intermédiaire de sa plateforme. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Europe, l'Amérique du Nord et la Colombie. La société est également engagée dans une activité de logistique de bicyclettes basée en Caroline du Nord, aux États-Unis, qui fournit un service spécialisé de livraison de bicyclettes des détaillants aux consommateurs à travers les États-Unis par l'intermédiaire de Kitzuma Corp. Elle permet aux détaillants et aux marques de cyclisme de bénéficier de sa gamme de produits technologiques, de ses fonctionnalités et de sa plateforme, en leur offrant un canal en ligne qui soutient également leur présence et leurs opérations de vente au détail. L'entreprise met en relation des acheteurs et des vendeurs du monde entier pour des achats de vélos, avec plus de 600 000 produits disponibles.

Secteur Internet