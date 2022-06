Bilendi : Un soutien à mettre à profit 20/06/2022 | 11:19 Nicolas Chéron 20/06/2022 | 11:19 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 23.1€ | Objectif : 28.6€ | Stop : 21.7€ | Seuil d'invalidation : 28€ | Potentiel : 23.81% Le support des 21.2 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Bilendi de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 23.1 € pour viser les 28.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 74% à l'horizon 2024.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Sous-secteur Services Internet - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BILENDI 11.52% 113 TENCENT HOLDINGS LIMITED -19.13% 449 228 PROSUS N.V. -33.52% 156 673 NETFLIX, INC. -70.87% 77 975 AIRBNB, INC. -40.24% 63 322 NASPERS LIMITED -27.21% 43 559 UBER TECHNOLOGIES, INC. -47.98% 42 827 DOORDASH, INC. -58.57% 24 520 KAKAO CORP. -35.82% 24 126 COSTAR GROUP, INC. -29.06% 22 212 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. -57.58% 19 147

Données financières EUR USD CA 2022 63,5 M 66,5 M - Résultat net 2022 6,28 M 6,57 M - Dette nette 2022 4,19 M 4,38 M - PER 2022 17,4x Rendement 2022 - Capitalisation 108 M 113 M - VE / CA 2022 1,77x VE / CA 2023 1,55x Nbr Employés 290 Flottant 98,2% Prochain événement sur BILENDI 03/10/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 24,20 € Objectif de cours Moyen 36,50 € Ecart / Objectif Moyen 50,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marc Pierre Marie Bidou Chairman & Chief Executive Officer Marc Foisil Director-Finance & Administration Hervé Piedvache Chief Technical Officer Liliana Capris Director-European Operations Eric Petco Director