BILENDI: BILAN SEMESTRIEL – S1 2022 – DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

À propos de Bilendi

À l’heure où les volumes, la variété et la vitesse des données émises et échangées progressent de façon exponentielle, Bilendi apporte une réponse innovante et technologique pour leur collecte, leur gestion et leur valorisation. Bilendi se positionne ainsi au cœur de la data sur la collecte de données, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Suisse, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et en Norvège. En 2021, Bilendi a réalisé un chiffre d’affaires de 44,1 M€, en croissance de +29,3%, et de 57,9 M€ en pro forma Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris.

Code ISIN : FR0004174233 - Code Mnémo : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance.

www.bilendi.com

Contact

BILENDI Marc Bidou – Président-Directeur Général m.bidou@bilendi.com Tél. : 01 44 88 60 30

