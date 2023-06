BILENDI: Bilendi lance une plateforme d’études interactive soutenue par l'IA

BILENDI

21-Juin-2023

Bilendi lance une plateforme d’études interactive soutenue par l'IA Un environnement multicanal pour les petites et les grandes audiences

Un assistant études intégré, alimenté par ChatGPT et de l’IA développée en interne, pour des analyses efficaces

Des interfaces fluides pour les chercheurs et les participants Paris, le 21 juin 2023 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies et des données pour les études, élargit son offre avec une plateforme d'études innovante intégrant une technologie d'Intelligence Artificielle de pointe : l'outil bien connu Bilendi Discuss a été lancé dans une version encore plus complète pour répondre à toutes les exigences des études de marché. Le nouveau Bilendi Discuss, avec un environnement multicanal et alimenté par ChatGPT et notre IA interne, est adapté aux besoins des chercheurs qui sont en quête d'un outil fluide et intuitif, permettant d'obtenir des informations plus approfondies et plus humaines. Un environnement multicanal pour les petites et les grandes audiences Bilendi Discuss couvre une gamme complète d'applications, en particulier dans le domaine des études de marché qualitatives. Les participants à l'étude peuvent être interrogés soit en tête-à-tête via des applications de messagerie sociale, soit via un portail web collaboratif leur permettant d'interagir les uns avec les autres. Qu'il s'agisse d'échantillons de petite ou de grande taille, de panélistes Bilendi ou des visiteurs d'un site web, de bases de données clients, de participants à des projets quantitatifs en ligne, ou d’employés ; que l'on utilise des questions ouvertes ou fermées... Bilendi Discuss convient à tous. Un assistant études alimenté par de l’IA interne intégrant ChatGPT pour des analyses efficaces BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence), l'intelligence artificielle de Bilendi, est construite sur des algorithmes internes innovants, une IA propriétaire et des techniques avancées d'ingénierie rapide pour ChatGPT développées par les experts de Bilendi. BARI automatise une grande partie du processus d'analyse, réduisant ainsi le temps et les coûts associés aux études qualitatives : en un seul clic, BARI fournit des résumés des résultats et permet d'analyser efficacement même de grands volumes de divers types de réponses (textes, images, audio, vidéos) - dans 20 langues différentes. BARI étaye son analyse en fournissant les verbatims correspondants, dont la pertinence est vérifiée, mais le contrôle final reste entre les mains du chercheur. Des interfaces fluides pour les chercheurs et les participants Bilendi Discuss fournit un back-office fluide - disponible en 10 langues - permettant au chercheur de mettre en place un projet en quelques clics. La modération et le suivi de groupes de participants, même importants, peuvent être effectués facilement et en temps réel. Les interfaces des participants sont également familières : l’étude peut être menée soit via les applications de messagerie sociale préférées des participants, telles que WhatsApp ou Messenger, soit via le nouveau portail web qui rappelle la manipulation intuitive des réseaux sociaux. Sans application à télécharger ni logiciel à installer, le recrutement est simple et efficace. Les interfaces familières conduisent à un engagement élevé et à des réponses spontanées et authentiques dans divers formats : textes, audios, images et vidéos fournissent des informations approfondies. Bilendi Discuss s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise axée sur la technologie Fournir des données, des technologies et des services pour les études de marché est au cœur de la stratégie de Bilendi. En plus de posséder une expérience inégalée dans le domaine des panels online, Bilendi se concentre de plus en plus sur la recherche, le développement et l'innovation afin de garantir l'utilisation des technologies et des outils les plus récents. La nouvelle génération d'IA basée sur de grands modèles de langage va révolutionner l'avenir des études de marché. De nouveaux outils vont créer de nouvelles opportunités pour les chargés d’études, les spécialistes du marketing et les décideurs. Avec le lancement de la nouvelle plateforme Bilendi Discuss intégrant des fonctionnalités d'IA, Bilendi est ravi d'accompagner ses clients dans cette nouvelle ère. Marc Bidou, PDG et fondateur de Bilendi, déclare : "Le lancement de la nouvelle plateforme Bilendi Discuss intégrant l’Intelligence Artificielle est un parfait exemple de notre engagement à fournir des solutions de pointe qui aident nos clients à prendre des décisions stratégiques éclairées. Elle permet aux chercheurs de travailler mieux, plus vite et de fournir des informations qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir auparavant. Cette plateforme permettra de développer l'ensemble des activités d'études de marché, car nos clients seront en mesure de mener des projets d'études plus innovants, notamment en combinant des méthodologies qualitatives et quantitatives. Je tiens à remercier les équipes de Bilendi qui ont construit cette plateforme novatrice et qui travaillent déjà sur de nouvelles fonctionnalités à venir". Plus d’information et vidéo de présentation :

www.bilendi.com/static/bilendi-discuss Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2023, le 25 juillet 2023 (après Bourse) À propos de Bilendi À l’heure où les volumes, la variété et la vitesse des données émises et échangées progressent de façon exponentielle, Bilendiapporte une réponse innovante et technologique pour leur collecte, leur gestion et leur valorisation. Bilendise positionne ainsi au cœur de la data sur la collecte de données, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Suisse, Pays Bas, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et en Norvège. En 2022, Bilendia réalisé un chiffre d’affaires de 61,5 M€, en croissance de +39,5%, dont +6,3% en pro-forma. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris. Code ISIN : FR0004174233 - Code Mnémo : ALBLD – Eligible PEA PME – Qualification « Entreprise innovante » par bpifrance. www.bilendi.com Contacts BILENDI Marc Bidou – Président-directeur Général et Fondateur Tél. : 01 44 88 60 30 m.bidou@bilendi.com ACTIFIN Relations Analystes & Investisseurs Nicolas Lin/ Alexandre Commerot nlin/acommerot@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 24 Relations Presse Isabelle Dray idray@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 29 Fichier PDF dépôt réglementaire



