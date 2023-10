BILENDI: Bilendi récompensé par la Market Research Society pour son projet de recherche mondial avec les universités de Harvard et de Zurich

Bilendi récompensé par la Market Research Society pour son projet de recherche mondial avec les universités de Harvard et de Zurich

Paris, le 2 octobre 2023 - La Market Research Society a récompensé Bilendi dans la catégorie "Meilleure solution de collecte de données de l'année pour les études quantitatives",pour le projet "Trust in Science and Science-related Populism" (TISP). Le MRS Operations Award récompense les professionnels qui jouent un rôle essentiel dans le secteur des études de marché et des insights. Les lauréats ont été annoncés le 28 septembre 2023.

Bilendi a été sélectionné pour conduire la collecte de données pour le projet TISP, fort de son expérience en matière de soutien aux universitaires du monde entier dans le cadre de leurs travaux de recherche. TISP est un vaste projet de recherche multinational mené dans 68 pays en partenariat avec des chercheurs réputés de l'Université de Harvard et de l'Université de Zurich.

Quelles sont les raisons sous-jacentes à l'érosion de la confiance dans la science, la prévalence et les corrélats des attitudes populistes liées à la science dans les différents pays, et les conséquences de cette baisse de confiance ? Pour répondre à ces questions, Viktoria Cologna (Université de Harvard) et Niels G. Mede (Université de Zurich) ont créé et lancé le projet TISP. Le projet a adopté un format « Many Labs », réunissant une équipe interdisciplinaire de 240 scientifiques de 68 pays. L'enquête de référence a mobilisé plus de 70 000 répondants dans 68 pays, couvrant tous les continents habités. L'enquête a porté sur 31 % des pays du monde, représentant un pourcentage remarquable de 79 % de la population mondiale.

La collecte des données s'est déroulée de novembre 2022 à avril 2023. Les échantillons ont été soigneusement pondérés pour refléter les distributions nationales de l'âge, du sexe, du niveau d'éducation et de la taille du pays. En raison de la portée mondiale du projet, les méthodes de collecte des données ont été adaptées : dans les pays où la pénétration d'Internet est limitée, la collecte de données a été réalisée en face-à-face avec des entretiens personnels assistés par ordinateur (CAPI). Sur certains marchés, des questions spécifiques au pays ont été ajoutées, comme par exemple sur la réponse des gouvernements locaux au COVID-19 et sur l'impact de la pandémie sur la vie des gens. Bilendi a fourni des conseils sur l'adaptation du questionnaire en tenant compte de la législation spécifique au pays, de la langue et de la sensibilité du sujet, démontrant ainsi son engagement envers des pratiques de recherche éthiques et responsables.

Bilendi a maintenu des mesures strictes de contrôle de la qualité tout au long du travail sur le terrain et du traitement des données afin de garantir l'intégrité des données. Outre les contrôles de qualité approfondis habituels, une équipe d'Assurance Qualité dédiée a travaillé avec les chefs de projet du TISP pour effectuer des contrôles de qualité manuels méticuleux. Cet engagement inébranlable a permis d'obtenir des résultats de recherche précis avec un minimum de nettoyage des données sur tous les marchés.

Les normes de qualité élevées, l'expérience dans la recherche universitaire et les capacités de gestion de projets internationaux ont été des facteurs clés pour choisir Bilendi comme principal fournisseur de données.

Selon les responsables du projet TISP, "Bilendi était particulièrement adapté au projet en raison de son professionnalisme, de ses normes de haute qualité, de son expérience de la recherche universitaire et de sa capacité de gestion de projets internationaux". Dans le cadre de sa certification ISO, Bilendi a méticuleusement évalué et contrôlé 50 fournisseurs locaux distincts. Bilendi a constitué une équipe de 14 chefs de projet seniors répartis dans de nombreux pays pour soutenir les 69 groupes de collaborateurs. Cette équipe dédiée à la gestion du projet TISP a supervisé avec succès 79 projets individuels, couvrant 68 pays dans 18 fuseaux horaires et impliquant 35 langues.

Viktoria Cologna, principale responsable du projet TISP (Université de Harvard, États-Unis), déclare :

« Grâce à sa couverture mondiale, Bilendi nous a aidés à collecter des échantillons sur tous les continents habités, en fournissant des conseils et des instructions à notre équipe mondiale chaque fois que cela était nécessaire. Le meilleur aspect de notre collaboration avec Bilendi a été la communication ouverte et transparente avec les chefs de projet qui assistaient nos collaborateurs et l'équipe de direction qui supervisait l'ensemble du projet. Bilendi a toujours été ouvert aux échanges et disposé à répondre rapidement à nos demandes. Après notre collaboration réussie sur TISP, je travaille déjà avec Bilendi sur un nouveau projet et j'ai également recommandé Bilendi à plusieurs autres collègues intéressés par le recrutement d'échantillons globaux. »

Marc Bidou, PDG et fondateur de Bilendi, déclare :

« C’est avec une immense fierté que nous recevons la distinction de la Market Research Society dans la catégorie "Meilleure Collecte de Données Quantitatives". Cette récompense concrétise le travail réalisé par toutes les équipes, que je félicite chaleureusement pour leur engagement. Je tiens à remercier les universités d’Harvard et de Zurich pour la confiance qu’elles nous ont témoignée en nous confiant ce projet mondial ambitieux. Le grand succès de ce projet confirme notre position parmi les rares acteurs capables de mener des projets à l’échelle mondiale. »

