Bilendi : Argan, Delfingen, Solutions 30...les valeurs à suivre demain à Paris -

Le 02 avril 2024 à 18:37 Partager

Aelis Farma

Aelis Farma annonce une trésorerie de 20,2 millions d'euros au 31 décembre 2023, confirmant sa visibilité financière jusqu'à fin 2025. La biotech spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau affiche une perte nette de 5,07 millions d'euros contre 14,28 millions en 2022. Aelis Farma prévoit d'annoncer les résultats d'efficacité de l'étude de phase 2b avec AEF0117 après l'été 2024. A l'issue de ces résultats, le groupe Indivior pourrait exercer son option de licence déclenchant le paiement d'un droit de licence de 100 millions de dollars.



Argan

Au premier trimestre 2024, Argan a enregistré des revenus locatifs de 48,1 millions d'euros, en hausse de 6%. La croissance soutenue provient "pour l'essentiel de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024, complétée par l'effet année pleine des livraisons de 2023", explique la foncière française dans le développement et la location d'entrepôts. Argan précise qu'il dispose d'un volume de développements sécurisés de près de 180 millions d'euros pour 170 000 mètres carrés au total, avec un rendement moyen approchant 7%.



Bilendi

Le spécialiste des technologies et des services digitaux indiquera ses résultats annuels.



Bio-UV Group

Le concepteur d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolets présentera ses résultats annuels.



Boiron

Le laboratoire Boiron annonce un résultat net part du groupe en recul de 19,8% en 2023 à 35,82 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7,7% à 493,24 millions d'euros. Le spécialiste de l'homéopathie invoque une baisse des volumes "essentiellement sur les ventes de tests Covid", et un effet de change négatif. Il proposera la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action mis en paiement le 5 juin. Le groupe a confirmé fin décembre 2023 son projet de retrait de la cote à l'issue de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (Opas) dont le calendrier sera déterminé par l'AMF.



Delfingen

Delfingen annonce un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% en 2023 à 6,9 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en progression de 9,5% à 456,7 millions d'euros. L'équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie souligne la progression de 33,6% de son résultat opérationnel courant à 28,1 millions d'euros, et proposera le versement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de l'exercice 2023. Ce dernier est en hausse de 80 % par rapport à l'exercice précédent.



Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé des résultats 2023 marqués par une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Le résultat net part du groupe a progressé à 12,3% à 38 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 10,4% à 57,9 millions d'euros, soit 13,8% du chiffre d'affaires, en progression de 1,3 point. Il marque un retour sur les niveaux de rentabilité atteints avant la période du Covid-19 : 13,7% au 31 décembre 2019. Les ventes ont progressé de 0,1% à 420,6 millions d'euros.



Fermentalg

Le spécialiste des microalgues dévoilera ses résultats annuels.



Mauna Kea

Mauna Kea Technologies annonce l'ouverture à Rome du premier centre d'excellence italien pour l'utilisation de son dispositif Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez l'adulte souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) est désormais utilisé par le Dr. Alberto Larghi, gastro-entérologue de l'hôpital international UPMC Salvator Mundi de Rome. L'Italie devient ainsi le troisième pays à se doter d'un tel centre après l'Institut Metrodora aux États-Unis et plusieurs sites en Allemagne.



Kering

Kering annonce la nomination de Mélanie Flouquet (directrice de la stratégie) et d'Armelle Poulou, directrice financière) au comité exécutif du groupe. Avec ces deux nominations, le comité exécutif compte désormais 13 membres dont 46% de femmes. Diplômée de l'EM Lyon et Chartered Accountant au Royaume-Uni, Mélanie Flouquet a travaillé pendant 20 ans chez JP Morgan où elle était managing director en charge de l'équipe d'equity research sur le secteur du Luxe. Elle est directrice de la stratégie de Kering depuis mai 2021.



Solutions 30

Le groupe technologique annoncera ses résultats annuels.



Synergie

Le spécialiste des ressources humaines publiera ses résultats annuels.



Virbac

"Le 1er avril, nous avons finalisé avec succès l'acquisition de Sasaeah", annonce Virbac. Le spécialiste de la santé animale souligne que cette acquisition annoncée le 6 mars lui apportera "une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces ". Virbac bénéficiera des sites de production de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés.