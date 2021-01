Bilendi : BILAN SEMESTRIEL S2 2020 DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Données financières EUR USD CA 2020 33,5 M 41,2 M - Résultat net 2020 1,64 M 2,02 M - Tréso. nette 2020 1,51 M 1,85 M - PER 2020 24,6x Rendement 2020 - Capitalisation 40,9 M 50,0 M - VE / CA 2020 1,18x VE / CA 2021 1,06x Nbr Employés 244 Flottant 100% Graphique BILENDI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BILENDI Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 12,70 € Dernier Cours de Cloture 9,96 € Ecart / Objectif Haut 30,5% Ecart / Objectif Moyen 27,5% Ecart / Objectif Bas 24,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Marc Pierre Marie Bidou Chairman & Chief Executive Officer Liliana Capris Director-European Operations Thierry Hollocou Director-Finance & Administration Hervé Piedvache Chief Technical Officer Eric Petco Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BILENDI 0.00% 50 TENCENT HOLDINGS LIMITED 50.16% 692 633 NETFLIX, INC. 0.00% 238 892 PROSUS N.V. 0.00% 175 350 UBER TECHNOLOGIES, INC. 0.00% 89 952 NASPERS LIMITED 31.80% 87 665