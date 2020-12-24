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Bilendi : Déclaration individuelle relative aux opérations des dirigea

24/12/2020 | 06:47
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2020DD721779

30 novembre 2020

FR0004174233 - DD113363

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marc BIDOU, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BILENDI

LEI : 969500V0TUEG5FXHJG11

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 novembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : BSPCE

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 4.9900 Euro

VOLUME : 43 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 4.9900 Euro

VOLUME : 43 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 novembre 2020

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Bilendi SA published this content on 01 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 December 2020 05:46:04 UTC


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PER 2020 23,9x
Rendement 2020 -
Capitalisation 39,8 M 48,5 M -
VE / CA 2020 1,14x
VE / CA 2021 1,03x
Nbr Employés 244
Flottant 100%
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Ecart / Objectif Moyen 31,2%
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