Bilendi : Déclaration individuelle relative aux opérations des dirigeants

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2020DD722389
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03 décembre 2020
FR0004174233 - DD113433
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Marc BIDOU, PDG
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : BILENDI
LEI : 969500V0TUEG5FXHJG11
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 30 novembre 2020
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Exercice
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : BSPCE
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 4.9900 Euro
VOLUME : 16 090.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 4.9900 Euro
VOLUME : 16 090.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 décembre 2020