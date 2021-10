Bilendi : Excellents résultats semestriels 2021

Au 1er semestre 2021, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 19,2 M€, en hausse de +27,0 % (+26,3% en croissance organique et à taux de change constant), une performance d'autant plus remarquable au regard d'un 1er semestre 2020 relativement peu affecté par la crise sanitaire du Covid (-2%). Si on la compare au 1er semestre 2019, la croissance du 1er semestre 2021 s'élève à +24,4%.

Cette performance remarquable reflète la force et la solidité du modèle de Bilendi, dont la croissance est fortement génératrice de valeur.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions pour un montant de 1,7 M€, le résultat d'exploitation s'élève à 1,9 M€, multiplié par plus de 5 par rapport au 1er semestre 2020.

Le résultat net part du groupe ressort à 1,4 M€ contre une perte de -0,3 M€ à période comparable en 2020.

Une structure financière solide

La structure financière solide se caractérise par une trésorerie disponible de 11,1 M€, une trésorerie nette de 6,7 M€ (contre 5,8 M€ fin 2020 et 1,7 M€ fin 2019), et des capitaux propres de 24,7 M€ (contre 23,1 M€ fin 2020 et 20,6 M€ fin 2019).

Perspectives : confirmation des ambitions 2023

Dans des environnements toujours plus technologiques et complexes, le marché des panels en Europe est un secteur stratégique et dynamique dans lequel Bilendi détient une position d'acteur incontournable et une capacité d'innovation reconnue. Le relâchement des restrictions de déplacement lié au recul de l'épidémie dans le monde, devrait lui permettre dans les prochains mois de participer à des salons à Paris, Londres, Munich et New York en vue d'accroître sa visibilité et d'amplifier sa dynamique commerciale.

Bilendi confirme sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre, à l'horizon 2023, un chiffre d'affaires de 50 M€, et un EBITDA compris entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, soit 10 à 12,5 M€.

