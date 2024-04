Bilendi figure parmi les leaders européens des technologies digitales et des datas notamment pour les études de marché. Grâce à d'importants investissements technologiques, et au rachat de plusieurs sociétés en Europe, Bilendi est devenu un acteur incontournable couvrant 12 pays d'Europe. Bilendi a été créé en 1999 par Marc Bidou, son actuel PDG, en se positionnant au coeur de la data, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Le groupe est désormais implanté en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Suisse, aux Pays Bas, au Maroc, et a également des activités en Autriche et en Norvège.

Secteur Internet