Bilendi : Résultats 2020 solides

Résultats 2020 solides

• Retour au 2nd semestre à une croissance soutenue de l'activité et une marge EBITDA de 22,6%

• Une structure financière renforcée pour accompagner le développement • Acquisition de Discussnow pour accélérer sur le marché en pleine croissance des études qualitatives online



Paris, le 29 mars 2021 - Bilendi, l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, publie ce jour ses résultats annuels pour l'exercice 20201.

S1 20192 2020 Δ 15,4 15,1 -2,0% 2,6 2,0 -22,9% 16,8% 13,2% 1,4 0,4 -74,3% 0,6 -0,3 na

S2 20192 2020 Δ 17,0 19,0 +12,1% 3,4 4,3 +28,1% 19,7% 22,6% 2,3 2,8 +18,5% 1,5 2,3 +52,6%

TOTAL 20192 2020 Δ 32,4 34,1 +5,4% 5,9 6,3 +5,9% 18,3% 18,4% 3,7 3,1 -15,7% 2,2 2,0 -5,6%

Marc Bidou, Président-directeur Général et fondateur de Bilendi, déclare à l'occasion de la publication de ces résultats : « Dans un contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19, la mobilisation de l'ensemble des équipes, que je souhaite ici chaleureusement remercier, associée à la robustesse de notre modèle, nous aura permis de résister à la crise, mais au-delà, d'afficher dès le second semestre des niveaux d'activité et de rentabilité historiques pour le Groupe. Bien que ces résultats soient déjà remarquables, nous ne comptons pas en rester là, et nos fondamentaux, réaffirmés durant cette crise, nous placent en ordre de marche pour accélérer notre développement en France et à l'international dans les années à venir. »

Retour au 2nd semestre à une croissance soutenue de l'activité

En 2020, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 34,1 M€, en hausse de 5,4% (+5,5% en croissance organique et à taux de change constant), portée par une croissance forte, de +12,1%, au second semestre, retrouvant le rythme que le Groupe s'était fixé avant la crise sanitaire.

1 Arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 25 mars 2021 et audités par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification est en cours d'émission.

2 Intégration de la société Via! à compter du 1er février 2019

3 EBITDA : Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions

La dynamique commerciale a été soutenue au second semestre

- Un accroissement de +10% de l'activité à l'international (76% du chiffre d'affaires total) sur la période, soutenue notamment par la progression de la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), une région stratégique à fort potentiel pour le Groupe ;

- Un bond de +19,4% de l'activité en France, confirmant un retour de cette zone à un rythme de croissance soutenu ;

- Une solide dynamique commerciale marquée par la conquête de près de 500 nouveaux clients en 2020 et un total de plus de 14 000 projets menés sur l'année ;

- La signature de nombreux contrats multi-pays auprès de donneurs d'ordres internationaux, un catalyseur fort de la croissance future du Groupe.

Atteinte d'une marge EBITDA de 22,6% au S2 2020

Au titre de l'exercice 2020, Bilendi enregistre un EBITDA de 6,3 M€, en progression de 5,9%.

Après un premier semestre durant lequel la rentabilité a bien résisté face à la crise sanitaire, le second semestre s'est redressé vigoureusement, affichant une marge d'EBITDA de 22,6% du chiffre d'affaires. Cette performance remarquable reflète la force et la solidité du modèle de Bilendi, dont la croissance est fortement génératrice de valeur.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements et aux provisions pour un montant de 3,2 M€, le résultat d'exploitation s'élève à 3,1 M€. Le résultat net part du groupe ressort à 2,0 M€.

Une structure financière renforcée pour accompagner le développement

En vue de poursuivre son développement et d'atteindre les ambitions qu'il s'est fixé, le Groupe pourra s'appuyer sur une structure financière renforcée avec une trésorerie de 10,5 M€, une trésorerie nette de 5,8 M€ (contre 1,7 M€ fin 2019), et des capitaux propres de 23,1 M€ (contre 20,6 M€ fin 2019).

Acquisition de Discussnow pour entrer sur le marché en pleine croissance des études qualitatives online

Bilendi a acquis début mars 2020 de 100% du capital de la société Humanizee SAS, détenant la plateforme Discussnow.

Avec l'acquisition de DisscussNow, l'expert des conversations multicanal en temps réel, Bilendi se dote d'une technologie innovante en mode SaaS et Do It Yourself pour lui permettre d'entrer sur le marché des études qualitatives en plein essor, et au cœur des nouvelles tendances de marché des études online.

Discussnow collecte et analyse à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'importants volumes de data issues de conversations ayant lieu au travers d'applications de la vie courante, telles que WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, email, et, dans plus de 10 langues.

Grâce à cette acquisition stratégique, qui présente de nombreuses synergies pour le Groupe, la société dispose désormais d'une technologie décisive pour répondre aux nouveaux besoins qui émergent sur ses marchés.

Réaffirmation des ambitions 2023

Fort de cette performance remarquable en 2020, dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel, Bilendi réaffirme sa stratégie offensive de croissance associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'ambition d'atteindre à l'horizon 2023 un chiffre d'affaires de 50 M€ et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit entre 10 M€ et 12,5 M€.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le lundi 10 mai 2021 (après Bourse)

