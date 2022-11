Communiqué de presse

Bilendi obtient la certification ISO 20252

pour ses panels et prestations de services d'études

Paris, le 21 Novembre 2022 - Bilendi, l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, est fier d'annoncer l'obtention de la certification de la norme internationale ISO 20252 : 2019 à l'issue du processus d'audit réalisé par le cabinet Austrian Standard plus GmbH. Cette certification démontre tout l'engagement du groupe afin de fournir des panels et des services de qualité pour garantir la satisfaction de ses clients.

Elaborée notamment par les principales associations d'études de marché, la norme internationale ISO 20252 : 2019 est la certification de référence pour l'industrie des études de marché, études sociales et d'opinion, y compris insights et analytique de données. Elle évalue la robustesse des processus et des procédures dans la prestation de services d'études, d'insights et de données (planification des études de marché, réalisation, collecte de données…).

La certification ISO 20252 : 2019 vient récompenser l'ensemble du groupe Bilendi, qui confirme son positionnement particulièrement qualitatif, grâce à des technologies et prestations respectant les plus hauts standards du marché. Elle entre également dans la démarche RSE du groupe, où la qualité, la sécurité et l'intégrité des données constituent un de ses engagements prioritaires.

Dr Holger Mühlbauer, auditeur international de la norme ISO 20252 : 2019 déclare : "Nous sommes heureux que Bilendi, une société d'études de marché bien connue et active au niveau mondial, ait suivi le processus de certification ISO 20252. L'audit de Bilendi sur différents sites a montré de manière convaincante que les exigences complexes de qualité de la norme ISO 20252 sont respectées."

Marc Bidou, PDG de Bilendi, déclare : "Fournir des panels et des services de la plus haute qualité a toujours été au cœur de notre stratégie. Chez Bilendi, les exigences de qualités commencent dès le processus de recrutement de nos panels, qui font l'objet d'un contrôle rigoureux et continu. La fréquence équilibrée de nos questionnaires et un système d'incitation transparent et équitable nous assurent une motivation et une fidélité élevées de nos panélistes. Nous sommes fiers que l'audit ISO 20252 certifie désormais officiellement l'impact concret de nos mesures de qualité."

À propos de Bilendi

