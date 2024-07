Bilendi publie son deuxième rapport RSE

Bilendi est un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour l'industrie des études de marché. La mission de Bilendi est de collecter et traiter des données fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels, … à destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.

A propos de ce nouveau rapport, Marc Bidou (Président-directeur Général et fondateur de Bilendi) déclare : « Depuis la création de Bilendi, notre Responsabilité Sociétale et Environnementale n'a jamais été uniquement une simple démarche. En tant que l'un des leaders européens de la collecte de données pour le secteur des études de marché, nous sommes pleinement conscients de l'impact du traitement des données sur l'environnement et notre écosystème. Nous nous efforçons de mettre en place des indicateurs et des politiques exigeantes pour assurer la pérennité de notre Groupe tout en nous inscrivant dans une logique de croissance durable. Sur les années à venir, nous allons renforcer la qualité de notre engagement via de nouveaux indicateurs. Nous allons également intensifier nos recherches en termes d'impacts environnementaux avec la publication de notre premier bilan carbone ».

Dans la continuité de son premier rapport publié en décembre 2022, ce nouveau rapport met en exergue la démarche engagée du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) en conjuguant engagements et actions autour de deux priorités clés : favoriser une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité au sein de nos sociétés.

