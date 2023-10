Communiqué de presse

Bilendi récompensé par la Market Research Society pour son projet de recherche mondial avec les universités

de Harvard et de Zurich

Projet de recherche multi-pays couvrant 68 pays et 79 % de la population mondiale

Une approche spécifique à chaque pays et des mesures de contrôle de qualité strictes

Les normes de qualité élevées, l'expérience dans la recherche universitaire et les capacités de gestion de projets internationaux ont été les critères pour choisir Bilendi.

Paris, le 2 octobre 2023 - La Market Research Society a récompensé Bilendi dans la catégorie "Meilleure solution de collecte de données de l'année pour les études quantitatives", pour le projet "Trust in Science and Science-related Populism" (TISP). Le MRS Operations Award récompense les professionnels qui jouent un rôle essentiel dans le secteur des études de marché et des insights. Les lauréats ont été annoncés le 28 septembre 2023.

Bilendi a été sélectionné pour conduire la collecte de données pour le projet TISP, fort de son expérience en matière de soutien aux universitaires du monde entier dans le cadre de leurs travaux de recherche. TISP est un vaste projet de recherche multinational mené dans 68 pays en partenariat avec des chercheurs réputés de l'Université de Harvard et de l'Université de Zurich.



Quelles sont les raisons sous-jacentes à l'érosion de la confiance dans la science, la prévalence et les corrélats des attitudes populistes liées à la science dans les différents pays, et les conséquences de cette baisse de confiance ? Pour répondre à ces questions, Viktoria Cologna (Université de Harvard) et Niels G. Mede (Université de Zurich) ont créé et lancé le projet TISP. Le projet a adopté un format « Many Labs », réunissant une équipe interdisciplinaire de 240 scientifiques de 68 pays. L'enquête de référence a mobilisé plus de 70 000 répondants dans 68 pays, couvrant tous les continents habités. L'enquête a porté sur 31 % des pays du monde, représentant un pourcentage remarquable de 79 % de la population mondiale.

Approche spécifique à chaque pays et mesures de contrôle de qualité strictes

La collecte des données s'est déroulée de novembre 2022 à avril 2023. Les échantillons ont été soigneusement pondérés pour refléter les distributions nationales de l'âge, du sexe, du niveau d'éducation et de la taille du pays. En raison de la portée mondiale du projet, les méthodes de collecte des données ont été adaptées : dans les pays où la pénétration d'Internet est limitée, la collecte de données a été réalisée en face-à-face avec des entretiens personnels assistés par ordinateur (CAPI). Sur certains marchés, des questions spécifiques au pays ont été ajoutées, comme par exemple sur la réponse des gouvernements locaux au COVID-19 et sur l'impact de la pandémie sur la vie des gens. Bilendi a fourni des conseils sur l'adaptation du questionnaire en tenant compte de la législation spécifique au pays, de la langue et de la sensibilité du sujet, démontrant ainsi son engagement envers des pratiques de recherche éthiques et responsables.

