Bilendi : s'appuie sur la force d'un modèle propriétaire générant une qualité de données aux plus hauts standards du marché

Bilendi s'appuie sur la force d'un modèle propriétaire générant une qualité de données aux plus hauts standards

Paris, le 7 février 2023 - Bilendi, l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, appuie son développement sur un modèle propriétaire lui conférant une qualité de ses données et de ses processus aux plus hauts standards du marché.

Développement récent d'un modèle de « Marketplace » exposé aux risques

Depuis quelques années, des acteurs proposent des « Marketplaces », plateformes automatisées qui agrègent des centaines de millions de « consumers » par l'intermédiaire de milliers de « publishers ». Ces « consumers » sont des comptes emails, du trafic web redirigé vers les questionnaires des clients, ou des comptes sur applications mobiles. Les plateformes ne disposent donc pas des mêmes moyens qu'une société propriétaire de panels pour contrôler leur origine, leur comportement dans le temps, leurs récompenses, …

Bilendi : un modèle propriétaire et sécurisé

Au cœur de sa stratégie et constituant sa priorité, Bilendi mène de nombreuses actions pour garantir la qualité et l'intégrité des données que la société collecte et traite pour ses 1 700 clients.

Depuis de nombreuses années, Bilendi a construit ou racheté des panels afin de constituer un portefeuille de 20 panels en Europe, représentant plus de 2,5 millions de panélistes actifs en ligne dans 13 pays européens, ainsi que de panélistes dans le monde entier grâce à un réseau de partenaires de confiance.

Le modèle de Bilendi consiste à recruter des membres et les gérer quotidiennement dans ses panels. De très nombreux contrôles qualités automatisés et humains sont réalisés afin d'éviter que des robots puissent créer de faux comptes, bien avant toute sollicitation pour répondre à des enquêtes. Par ailleurs, le modèle de récompense n'attire pas la fraude dans la mesure où il faut répondre à un grand nombre d 'études avant de pouvoir recevoir les récompenses. De plus celles-ci sont soit du cash (virement par un IBAN d'un compte bancaire identifié), des cadeaux physiques envoyés à une adresse postale et des bons d'achats, ce qui dissuade en amont des individus cherchant un gain financier.

