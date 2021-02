Communiqué de presse

Poursuite d'une croissance soutenue au T4 2020 : +10,3%

Chiffre d'affaires annuel 2020 en hausse de +5,4% à 34,1 M€

• Activité internationale solide, retour d'une forte croissance en France

• Conquête de 500 nouveaux clients en 2020 (+25% vs. 2019)

• Des technologies propriétaires au service de la valorisation d'un volume de data croissant

Paris, le 18 février 2021 - Bilendi, l'un des leaders européens des technologies et des données pour les études, annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2020, et pour l'exercice 2020.

En M€, (non audité)

France 2019* 2020 VAR

International 2019* 2020 VAR

Total 2019* 2020 VAR

1er semestre 4,1 3,6 -11,7% 11,3 11,5 +1,5% 15,4 15,1 -2,0% 2ème semestre 3,8 4,5 +19,4% 13,2 14,5 +10,0% 17,0 19,0 +12,1% 4ème trimestre 2,2 2,8 +27,2% 7,8 8,3 +5,6% 10,0 11,0 +10,3% Total annuel 7,9 8,1 +3,2% 24,5 26,0 +6,1% 32,4 34,1 +5,4%

*Intégration de la société VIA! à compter du 1er février 2019

Poursuite d'une croissance soutenue au 4ème trimestre 2020 : +10,3%

Au 4ème trimestre 2020, Bilendi enregistre pour le 2ème trimestre consécutif une croissance à deux chiffres de son activité. Le chiffre d'affaires de la période s'établit ainsi à 11,0 M€, en hausse de +10,3% (+11,2% à taux de change constant) par rapport au 4ème trimestre 2019. Malgré un environnement sanitaire toujours dégradé, la société démontre par cette performance la solidité de son modèle et de ses fondamentaux en retrouvant des niveaux de croissance d'avant crise.

Sur l'exercice 2020, Bilendi enregistre un chiffre d'affaires de 34,1 M€ en hausse de +5,4% (+5,5% en croissance organique à taux de change constant). L'année a été scindée en 2 périodes :

- Au 1er semestre, l'impact de la crise Covid, durant laquelle Bilendi a bien résisté avec un chiffre d'affaires en recul très limité de -2% ;

- Au 2nd semestre, un retour à une croissance forte de 12,1% retrouvant un niveau tel qu'il était prévu dans les perspectives d'avant la crise sanitaire.

Activité internationale solide, retour d'une forte croissance en France

L'activité à l'international (75% du chiffre d'affaires total) a cru sur le trimestre de +5,6% à 8,3 M€. Dans la plupart des pays, Bilendi a enregistré un net rebond de ses activités et plus particulièrement en zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), une région stratégique à fort potentiel pour le Groupe.

Sur la période, fort d'une présence dans 12 pays en Europe et de données « First Party » (propriété de bases de données qualifiées de plus de 2,2 millions de panélistes actifs), Bilendi a généré de nombreux contrats multi-pays auprès des donneurs d'ordres internationaux. Cette offre s'inscrit comme un catalyseur de la croissance future du Groupe.

La France n'est pas en reste avec une dynamique particulièrement forte affichée au 4ème trimestre. Le chiffre d'affaires a bondi de +27,2% à 2,8 M€ (25% du chiffre d'affaires total), après une hausse de +8,8% au 3ème trimestre confirmant un retour de cette zone à un rythme de croissance soutenu.

Conquête de près de 500 nouveaux clients en 2020 (+25% vs. 2019)

L'année a été marquée par une solide dynamique commerciale malgré la crise et l'absence de rencontres en présentiel. Bilendi a signé avec près de 500 nouveaux clients en 2020, une hausse de 25% par rapport à 2019. Au total, le Groupe aura mené plus de 14 000 projets en 2020.

Perspectives 2021

Fort d'un second semestre 2020 qui a retrouvé un rythme soutenu de croissance, Bilendi est confiant dans la poursuite d'une forte dynamique en 2021. Pour réussir, le Groupe pourra s'appuyer sur des fondamentaux solides :

• Une position d'acteur de référence des panels en ligne en Europe (3ème opérateur de panels en Europe) ;

• Un modèle économique à fort effet de levier qui bénéficie de l'atteinte d'une taille critique ;

• Une forte empreinte internationale avec une présence commerciale dans 12 pays européens ;

• Des bases de données propriétaires qualifiées avec plus de 2,2 millions de panélistes actifs en Europe (et accès à une couverture mondiale via un réseau de partenaires) ;

• Une plateforme technologique propriétaire pour collecter, traiter et valoriser la data ;

• Un portefeuille diversifié et fidèle de clients (instituts d'études, agences, cabinets de conseil, grandes marques, …)

Bilendi entend poursuivre sa stratégie offensive de croissance associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec, pour 2023, un objectif réaffirmé de chiffre d'affaires de 50 M€, et un EBITDA de 20 à 25% du chiffre d'affaires, soit de 10 à 12,5 M€.

Prochaine publication : la publication des résultats annuels 2020 est avancée au 29 mars 2021 après bourse, contre le 31 mars 2021 initialement prévu.

À propos de Bilendi

À l'heure où les volumes, la variété et la vitesse des données émises et échangées progressent de façon exponentielle, Bilendi apporte une réponse innovante et technologique pour leur collecte, leur gestion et leur valorisation. Bilendi se positionne ainsi au cœur de la data sur la collecte de données, pour deux segments de marchés : Technologies & Services for Market Research (marché des études) et Technologies & Services for Customer Engagement and Loyalty (marché de la fidélisation). Implanté en France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Danemark, Suisse, Maroc, le groupe a également des activités en Autriche et en Norvège. En 2020, Bilendi a réalisé un chiffre d'affaires de 34,1 M€. Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris.

Code ISIN FR 0004174233 - Code MNEMO. ALBLD - Eligible PEA PME - Qualification « Entreprise innovante » par BPI France.

www.bilendi.com