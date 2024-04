Bayer doit payer beaucoup moins dans le procès du Roundup

JEFFERSON CITY - Le groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer devra payer nettement moins que prévu dans le cadre d'un litige concernant le désherbant Roundup (glyphosate). Comme l'ont révélé vendredi des documents judiciaires, le juge Daniel Green à Jefferson City (Missouri) a réduit les dommages et intérêts accordés par le jury aux trois plaignants de 1,5 milliard de dollars US au total à 600 millions de dollars US.

Bilfinger intéressé par de nouvelles acquisitions

FRANCFORT - Le prestataire de services industriels Bilfinger vise d'autres acquisitions. "Notre regard se porte surtout sur les marchés en croissance du Moyen-Orient et des États-Unis", a déclaré le directeur financier Matti Jäkel au quotidien "Borsen-Zeitung" (édition de samedi). "L'un ou l'autre nous intéresse aussi en Europe". En Allemagne, en revanche, Bilfinger est si bien implanté qu'il n'y a pas de besoin de rachat.

ROUNDUP/'HB' : SAP prévoit de supprimer 2600 emplois en Allemagne

WALLDORF - Selon un article de presse, le fabricant de logiciels SAP prévoit de supprimer 2600 postes en Allemagne dans le cadre de sa grande restructuration annoncée. Un porte-parole du groupe ne s'est pas exprimé samedi sur ce chiffre concret, qui ressort d'un rapport du "Handelsblatt". Jusqu'à présent, il n'était question que de 8000 postes au total qui seraient concernés par la restructuration. SAP l'avait annoncé en janvier, sans préciser où et combien d'emplois seraient supprimés.

Le président américain Biden promet un nouveau pont rapide à Baltimore

BALTIMORE - Après l'effondrement du pont de Baltimore, le président américain Joe Biden a promis une aide rapide à la ville de la côte est. Il "remuera ciel et terre pour reconstruire le pont aussi vite que possible", a déclaré le président vendredi lors d'une visite sur les lieux de l'accident dans l'Etat du Maryland, selon un rapport du journal "USA Today". Son gouvernement fera également tout son possible pour que les responsables de l'effondrement rendent des comptes. Le chef d'Etat a appelé le Congrès à Washington à voter les moyens nécessaires à la reconstruction.

Plus de 400 000 centrales électriques sur balcon - un chiffre en hausse rapide

BONN/BERLIN - De plus en plus de balcons allemands sont équipés de cellules photovoltaïques. Le registre des données de base du marché répertorie désormais plus de 400 000 installations solaires prêtes à être branchées et en service. Rien qu'au premier trimestre, 50 000 de ces appareils, également appelés centrales de balcon en raison de leur lieu d'installation fréquent, ont été mis en service. Les chiffres réels devraient toutefois être encore plus élevés, car il existe d'une part des installations non enregistrées et d'autre part des installations qui peuvent être déclarées ultérieurement.

Novartis : Leqvio réduit nettement le mauvais cholestérol

BÂLE - Selon le groupe pharmaceutique Novartis, un traitement précoce avec l'hypocholestérolémiant Leqvio peut apporter des avantages significatifs. En combinaison avec un traitement par statine, le "mauvais" cholestérol LDL-C peut être réduit de manière significative, a annoncé Novartis dans la nuit de samedi à dimanche. Les données de l'étude "V-Initiate" ont été présentées lors d'un congrès aux Etats-Unis. Par rapport au traitement standard, une proportion significativement plus élevée de patients sous Leqvio a atteint l'objectif de LDL-C recommandé.

Les principales banques européennes se rapprochent de la concurrence américaine

FRANCFORT - Les principales banques européennes se sont rapprochées de leurs concurrentes américaines l'an dernier grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts. Les grandes banques européennes ont nettement rattrapé leur retard sur leurs concurrentes en ce qui concerne certains indicateurs clés, a expliqué Ralf Eckert, partenaire d'EY. "Elles ont pu profiter de la nette hausse et de la normalisation des taux d'intérêt de manière supérieure à la moyenne et ont pu augmenter leurs bénéfices de manière nettement plus importante que les établissements américains".

Revers pour le BVB dans le match phare : 0-1 contre Stuttgart

DORTMUND - Coup d'éclat à l'extérieur à Munich, défaite à domicile contre Stuttgart - à Dortmund, une semaine seulement après la victoire par déclaration au FC Bayern, la désillusion est de retour. Avec le 0-1 (0-0) de samedi, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a concédé sa troisième défaite de la saison contre le VfB et a subi un revers cuisant dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Après le but encaissé par Serhou Guirassy (64e) devant 81 365 spectateurs, le BVB a glissé à la cinquième place. Cela ne donne pas beaucoup de courage pour le quart de finale aller de la Konigsklasse européenne qui se déroulera mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid.

Meta, le groupe Facebook, autorise davantage de contenus d'IA avec des avertissements

MENLO PARK - Le groupe Facebook Meta va autoriser sur ses plateformes davantage de photos et de vidéos générées ou manipulées par l'intelligence artificielle et accompagnées d'avertissements, au lieu de les supprimer. Avec ce changement, Meta suit une recommandation de son comité de surveillance indépendant qui craignait une restriction de la liberté d'expression. L'assouplissement ne s'applique pas aux contenus contenant des discours de haine, du harcèlement ou de fausses informations sur les élections, a indiqué le groupe vendredi.

Les abonnements musicaux en Europe pourront désormais être souscrits en dehors de l'App Store

CUPERTINO/BRUXELLES - Les fournisseurs de musique en streaming pourront à l'avenir guider leurs utilisateurs dans l'Espace économique européen pour qu'ils souscrivent un abonnement en dehors de l'App Store d'Apple. Mais le groupe iPhone veut encaisser pour cela une taxe pouvant atteindre 27 pour cent du prix d'achat. L'entreprise américaine a introduit cette nouvelle possibilité environ un mois après que la Commission européenne a infligé une amende de plusieurs milliards de dollars à la suite d'une plainte de son rival Spotify.

^

Plus d'actualités

-ROUNDUP 2 : Augmentation des péages ferroviaires - le ministère répond aux inquiétudes du secteur

-ROUNDUP/Musk : Tesla présente un robot-taxi le 8 août

-La Deutsche Bahn doit faire des économies - y compris sur le personnel

- 'Ende Gelände' bloque une centrale à charbon à Gelsenkirchen

°

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages sur ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/mis