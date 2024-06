Bilfinger SE est un fournisseur international de services industriels basé en Allemagne. La société fournit une ingénierie et des services personnalisés à des clients de l'industrie de transformation. Son secteur d'activité Industriel comprend la maintenance industrielle, l'isolation, les échafaudages et la peinture, le pétrole et le gaz, et les solutions d'ingénierie. Le secteur industriel comprend des activités telles que la conception, le développement et le montage d'installations industrielles, la maintenance et la réparation d'installations industrielles, la gestion de projets, l'assemblage et l'installation de composants d'installations, la conception, le développement et la mise en œuvre de solutions d'automatisation, l'isolation, la protection des surfaces et de la corrosion et les échafaudages industriels. Son segment Power comprend des activités telles que la réparation, la maintenance, l'amélioration de l'efficacité et l'extension de la durée de vie, ainsi que la démolition de centrales électriques existantes, et la conception, la fabrication et l'assemblage de composants pour les systèmes de centrales électriques, en particulier les chaudières et les systèmes de tuyauterie à haute pression.

Secteur Construction et ingénierie