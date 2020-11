Bilfinger SE : les rumeurs de rachat dopent à nouveau le titre

Le premier actionnaire de l'Allemand est le fonds activiste suédois Cevian Capital, qui possède plus de 28,5% du tour de table et qui avait été à l'origine, il y a quelques années, d'un changement de management. Son second actionnaire, ECA, est également ce que l'on appelle un "fonds activiste". Mi-octobre, Bloomberg avait déjà fait état d'un intérêt du private equity pour Bilfinger, notamment de Clayton, Dubilier & Rice. Jusqu'à l'année dernière, les opérations potentielles sur la société avaient achoppé sur l'existence d'une procédure du département américain de la justice, souligne Gregor Kuglitsch, analyse chez UBS, mais ce dossier est désormais refermé. Il estime que les éventuels acquéreurs pourraient voir de la valeur dans les 49% détenus dans Aploena, un spécialiste européen de la gestion technique des bâtiments contrôle par EQT.

Evolution du cours sur 5 ans (Source Zonebourse)