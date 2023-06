FRANCFORT (dpa-AFX) - Une recommandation d'achat de la grande banque UBS pour Bilfinger a permis à l'action de mettre fin à une tendance à la baisse qui durait depuis des semaines. Jeudi matin, le titre du prestataire de services industriels et de construction a grimpé de plus de 13 pour cent à 36,40 euros, son niveau le plus élevé depuis le 11 mai. Ce jour-là, les actions avaient perdu cinq pour cent et demi après la publication du rapport d'activité du premier trimestre et n'avaient cessé de baisser au cours des semaines suivantes pour atteindre en début de semaine un peu plus de 30 euros.

L'analyste d'UBS Gregor Kuglitsch avait certes salué les chiffres trimestriels à l'époque, mais avait laissé sa recommandation d'investissement à "neutre". Ce jeudi, Kuglitsch a changé sa recommandation à "Acheter" et a justifié sa décision notamment par les récentes baisses de cours. "Nous pensons que le marché intègre une marge d'environ quatre pour cent et ignore ainsi largement le potentiel d'une hausse en 2024", explique l'expert.

En effet, Bilfinger s'attend à une marge de cinq pour cent pour l'année prochaine, et à moyen terme, elle devrait même atteindre six à sept pour cent, selon Kuglitsch. Un facteur central pour une rentabilité croissante est la réduction des coûts de 40 millions d'euros nets. Les objectifs de marge de l'entreprise sont "assez crédibles", d'autant plus que le carnet de commandes plaide contre une baisse des chiffres d'affaires. La baisse de la part des projets plus risqués devrait également avoir un effet positif.

Avec le bond du cours de ce jeudi, les titres de Bilfinger devraient avoir quitté à la hausse la tendance à la baisse entamée fin avril. Les actions ont récupéré près des deux tiers de la perte de cours maximale depuis fin avril. Le cours a également dépassé la ligne moyenne des 200 derniers jours de cotation. Celle-ci est considérée comme un indicateur de la tendance à long terme et fait l'objet d'une grande attention sur le marché. L'UBS a désormais relevé l'objectif de cours de Bilfinger de 40 à 42 euros /bek/ag/stk.