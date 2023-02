Le cours de Bilfinger bondit - Chiffres, dividendes et efficacité sont les moteurs de l'action

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'action Bilfinger a atteint mardi son plus haut niveau depuis mai, grâce à des résultats positifs et à une hausse attendue du dividende. Dans la matinée, elles étaient la deuxième valeur la plus forte de l'indice SDax des petites valeurs, avec un bond de 11,5 % à 36 euros.

Le prestataire de services industriels a profité l'an dernier d'une forte demande. Alors que l'entreprise a pu augmenter sensiblement son chiffre d'affaires, ses résultats ont toutefois fortement baissé en raison de coûts uniques liés à un programme d'économies. Avec une administration allégée ainsi que des processus de travail standardisés et une structure plus simple, Bilfinger veut devenir plus efficace dans les années à venir. Les chiffres clés sont nettement plus positifs qu'espérés, a déclaré un trader dans une première réaction, notamment en ce qui concerne les objectifs de l'entreprise pour 2023.

La direction de Bilfinger prévoit de verser un dividende de 1,30 euro par action en 2022. Pour 2021, 4,75 euros ont été distribués aux actionnaires, mais ce montant comprenait une distribution exceptionnelle de 3,75 euros. En ce sens, le dividende proposé aujourd'hui est en nette augmentation.

L'action Bilfinger est déjà en mode rallye depuis le début de l'année et avait dépassé fin janvier les sommets intermédiaires de juillet et août de l'année dernière, à un peu moins de 32 euros chacun. En 2023, année boursière encore jeune, le gain de cours s'élève à environ un tiers. Ils font donc partie des favoris du SDax. Les titres sont bien soutenus autour de 25 euros. La prochaine résistance se situe juste en dessous de 40 euros, le plus haut intermédiaire d'avril 2022./ajx/edh/jha/