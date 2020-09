L’entreprise a relevé ce matin ses prévisions concernant les bénéfices opérationnels pour le 3eme trimestre. En effet, une forte demande pour les voitures d’occasions a permis à Bilia d’espérer des bénéfices compris entre SEK 340 et 360 M contre 280 M en 2019. Une performance solide comparée au marché automobile européen qui peine à se remettre de la crise de la Covid.

Ces bonnes dispositions peuvent être expliquées par une offre toujours plus importante qui englobe tout un pan de l’industrie automobile: depuis la vente de voiture neuves et d’occasion, en passant par des ateliers de réparation et d’entretien automobile, jusqu’à la vente de carburant sous les marques Tanka et Tvätta.

Cette présence dans les différents noeuds de l’industrie permet à Bilia de s’appuyer sur des marchés un peu plus diversifiés qu’un simple marchand de véhicules.

Cette hausse des prévisions pour le trimestre conduit à une accélération du titre, qui gagne 8% à 116,8 SEK en début d'après-midi.

