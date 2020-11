Bilia AB (publ) : Volvo met un terme à sa collaboration

La résiliation, qui est assortie d'un préavis de deux ans, couvre à la fois les activités de vente et de service de Bilia pour les modèles Volvo. C’est un vrai coup dur pour l’un des principaux concessionnaires nordiques qui possède environ 140 installations, principalement en Suède et en Norvège. En effet, 47% des voitures neuves vendues par le concessionnaire en Suède étaient de la marque Volvo et 39% en Norvège. Billia a présenté un chiffre d’affaires d'environ 29,5 milliards de couronnes suédoises (2,9 Mrds d’euros) en 2019 et a vu son titre gagner près de 20% cette année malgré les difficultés du secteur automobile.

Heureusement, les ventes de voitures d'occasion ne sont pas couvertes par les accords de concession et ne sont donc pas concernées par l’annonce du jour.

Cette résiliation fait suite à la nouvelle stratégie mise en place par Volvo depuis septembre et le rachat d’Uppland Motor, un autre grand concessionnaire suédois. Le géant suédois de l’automobile prévoit de racheter entièrement le détaillant Bra Bil, cherchant à fusionner les deux entreprises avec son propre concessionnaire Volvo Bil.

Volvo compte utiliser la fusion de ces concessionnaires en Suède comme un projet pilote pour mieux appréhender ses futures ventes de voitures et renforcer son contact direct avec les clients qui se déplacent de plus en plus en ligne. En effet, la pandémie a provoqué une stimulation des ventes en ligne et le groupe suédois cherche à vendre 50 % de son volume mondial en ligne d'ici 2025.