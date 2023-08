Bilibili Inc. est une société basée en Chine dont l'activité principale est l'Internet et d'autres activités connexes. La société exerce ses activités dans quatre secteurs. Le segment des jeux mobiles publie principalement des jeux mobiles sur sa plateforme pour des développeurs de jeux tiers, qui peuvent être téléchargés et joués gratuitement avec des comptes Bilibili. Le segment Publicité est principalement engagé dans les arrangements de publicité par affichage. Le secteur de la diffusion en direct et des services à valeur ajoutée (SVA) génère principalement des revenus à partir des frais d'abonnement au programme d'adhésion premium, de la vente d'articles virtuels sur le canal et de la vente de contenu payant et d'articles virtuels sur ses plateformes vidéo, audio et de bandes dessinées. Le segment Commerce électronique et autres s'occupe principalement de la vente en ligne de marchandises liées aux anime, comics et jeux (AGG) et d'événements et activités hors ligne.

Secteur Internet