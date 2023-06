BILL Holdings, Inc. : Deutsche Bank Securities réitère son opinion positive sur le titre

Bill.com Holdings Inc. fournit un logiciel basé sur le cloud pour les opérations financières de back-office des petites et moyennes entreprises (PME). La plateforme financière de la société, basée sur l'intelligence artificielle (IA), permet aux utilisateurs de générer et de traiter des factures, de rationaliser les approbations, d'effectuer et de recevoir des paiements, de se synchroniser avec leur système comptable et de gérer leur trésorerie. Grâce à sa plateforme, les clients peuvent visualiser leurs entrées et sorties d'argent ainsi que les factures arrivant à échéance. Sa plateforme permet la gestion des documents et la capture des factures. Elle propose également divers services de paiement, notamment les paiements par chambre de compensation automatisée (ACH), les paiements par carte, les paiements en temps réel (RTP), les chèques et les paiements transfrontaliers. Son produit propose des solutions pour les comptes créditeurs, les comptes débiteurs et les paiements internationaux.

Secteur Logiciels