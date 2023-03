Un ancien dirigeant d'une entreprise pharmaceutique condamné à plus de deux ans de prison pour vente illégale d'opioïdes

Le juge fédéral George Daniels a condamné Laurence Doud, 79 ans, à 27 mois de prison lors d'une audience à Manhattan. M. Daniels a déclaré que le crime de M. Doud était grave et "motivé uniquement par le profit", mais que la peine demandée par le gouvernement était plus que nécessaire.

Les procureurs avaient requis 15 ans, tandis que les avocats de Doud ont fait valoir qu'aucune peine d'emprisonnement n'était justifiée parce qu'un comportement similaire n'avait été sanctionné que par des peines civiles dans le passé.

Rochester Drug Co-operative (RDC), Doud et un autre dirigeant ont été accusés en 2019 de conspiration en vue de distribuer des stupéfiants illégaux.

Lors du procès de Doud en janvier 2022, les procureurs ont déclaré aux jurés que, sous sa direction, la société acheminait des opioïdes à de "mauvaises pharmacies" et à des "médecins véreux", ignorant les signes évidents, tels que les commandes en gros de pilules et les paiements en espèces, qui indiquaient que les médicaments étaient vendus illégalement.

Les avocats de M. Doud ont rétorqué qu'il servait de bouc émissaire pour l'épidémie d'opioïdes.

L'autre dirigeant, William Pietruszewski, responsable de la conformité, a plaidé coupable et témoigné contre M. Doud. Sa condamnation est prévue pour le 29 mars.

RDC, qui a déposé le bilan en 2020, a accepté en 2019 de payer 20 millions de dollars pour régler les accusations pénales et civiles liées à ses ventes d'opioïdes.

Plus d'un demi-million de personnes sont mortes d'une surdose de drogue aux États-Unis entre 1999 et 2020, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. L'agence a déclaré que les surdoses d'opioïdes ont encore augmenté pendant la pandémie de COVID-19, augmentant de 38 % en 2020 par rapport à l'année précédente et de 15 % en 2021.

L'épidémie d'opioïdes a donné lieu à des milliers d'actions civiles intentées par les États et les collectivités locales, qui accusent les fabricants d'avoir dissimulé les risques liés à leurs médicaments, et les distributeurs et les pharmacies de ne pas avoir empêché le trafic illégal. À ce jour, ces poursuites ont donné lieu à des règlements d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars.