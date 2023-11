(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Gusbourne PLC - Producteur de vins mousseux basé à Ashford, en Angleterre - Accorde un prêt à court terme non garanti de 1,5 million de livres sterling. Le prêt est remboursable sur demande et porte un taux d'intérêt de 2,5% par an au-dessus du taux de base. Le produit du prêt sera utilisé pour le fonds de roulement et pour soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise. Le prêt a été convenu avec Michael Ashcroft, qui détient une participation de 66 % dans la société.

Billington Holdings PLC - Société basée à Barnsley, Angleterre, spécialisée dans l'acier de construction et l'ingénierie - annonce que le chiffre d'affaires et le bénéfice avant impôt pour 2023 devraient désormais être supérieurs aux attentes précédentes du marché. Note que des commandes de bonne qualité ont été obtenues et que des volumes accrus ont été livrés au cours du second semestre de l'année. "La forte performance que nous avons réalisée au cours du premier semestre 2023 s'est poursuivie au cours du second semestre. Le bénéfice des améliorations de l'efficacité mises en œuvre dans l'ensemble du groupe, combiné à une gamme diversifiée de contrats livrés avec succès en 2023, signifie que je suis heureux d'annoncer que je m'attends maintenant à ce que le groupe réalise un chiffre d'affaires et des bénéfices pour 2023 supérieurs aux attentes précédentes du marché", déclare le directeur général Mark Smith. "Cependant, nous restons conscients des pressions inflationnistes persistantes et des perspectives macroéconomiques incertaines, mais grâce à notre bilan solide, je pense que le groupe est bien positionné pour l'avenir."

Tekmar Group Ltd - Fournisseur de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore, basé à Darlington, Angleterre - La filiale AgileTek Engineering Ltd accepte d'acheter les actions restantes de Ryder Geotechnical Ltd. En 2019, Tekmar a acquis une participation de 80 % dans Ryder Geotechnical. Elle déclare qu'elle va maintenant acheter les 20% restants pour 200 000 livres sterling. Au cours de l'exercice clos le 30 septembre, Ryder Geotechnical a déclaré un bénéfice avant impôts de 101 000 GBP et des actifs nets de 276 000 GBP.

Inspirit Energy Holdings Ltd - Société londonienne spécialisée dans la technologie de récupération de la chaleur perdue et dans les solutions d'ingénierie de décarbonisation - lève 200 000 GBP par le biais d'un placement de 2,00 milliards d'actions au prix de 0,01 pence chacune. Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement général. L'admission des actions sur l'AIM est prévue pour vendredi ou aux alentours de cette date.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux centrés sur l'Afrique - Déclare que les progrès de la deuxième étape et de la solution à long terme aux retards de production à Zulu restent sur la bonne voie avec la livraison du nouveau broyeur à boulets toujours prévue pour décembre. La livraison du nouveau broyeur à boulets est toujours prévue pour décembre. La production devrait être pleinement soutenue à partir de janvier. Stark International Projects Ltd fait état d'une "amélioration constante" de la teneur en concentré et des performances de l'usine, et l'optimisation de la configuration actuelle de l'usine se poursuit après l'installation de la solution provisoire du broyeur RHA à Zulu, mais il "s'avère impossible de construire les travaux de génie civil nécessaires au nouveau broyeur tout en poursuivant les opérations actuelles". Les opérations actuelles d'exploitation minière et de développement des puits se poursuivront, de même que l'exploration dans la région élargie de l'OEB. "Premier envisage maintenant un arrêt anticipé des opérations de l'usine actuelle, l'objectif à long terme étant de ne pas retarder inutilement la production à la capacité nominale. Il en résultera probablement qu'aucune expédition de concentré ne sera désormais effectuée en novembre et décembre 2023", ajoute le communiqué.

Ananda Developments PLC - Société pharmaceutique basée à Londres, qui développe des médicaments à base de cannabinoïdes pour les douleurs chroniques - La filiale MRX Medical Ltd signe un accord de fourniture de médicaments avec l'Université d'Édimbourg et le Lothian Health Board. L'Université d'Édimbourg et le Lothian Health Board mènent un essai contrôlé randomisé sur l'utilisation du cannabidiol par rapport à un placebo dans le traitement de la douleur neuropathique périphérique induite par la chimiothérapie. La formulation de l'huile de cannabidiol MRX1 de MRX, en instance de brevet, sera utilisée comme médicament expérimental dans le cadre de l'essai. Melissa Sturgess, PDG de MRX, commente : "L'accord de fourniture de médicaments fournit le cadre juridique pour la fourniture de MRX1, notre médicament cannabinoïde en instance de brevet, à l'essai contrôlé randomisé du CIPN. Il est important de noter qu'il confirme également que MRX conserve l'entière propriété intellectuelle du médicament et qu'il offre à Ananda la possibilité d'utiliser la propriété intellectuelle de l'essai à des fins commerciales".

Caracal Gold PLC - Producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Annonce un financement de 1,6 million d'USD pour soutenir le développement du projet Kilimapesa. Il comprend un accord de financement de 1,4 million d'USD avec Koenig Vermoegensverwal MBH, ainsi qu'un prêt de 150 000 USD avec le PDG Robbie McCrae. L'utilisation des fonds comprendra la phase 2 du programme de travail Minopex, les dépenses d'entretien et d'expansion, les coûts liés au processus de financement de l'expansion en cours et d'autres dépenses d'exploitation. "Les fonds nous permettent de redonner de l'élan au projet d'expansion de Kilimapesa et d'achever le processus de financement de l'expansion. Les résultats de la première phase des travaux réalisés par Minopex ont confirmé la robustesse économique du projet d'expansion de Kilimapesa et la décision de poursuivre certaines parties de l'expansion pendant que nous finalisons le financement de l'expansion est une bonne nouvelle pour Caracal et les parties prenantes de Kilimapesa ", déclare M. McCrae.

GSTechnologies Ltd - Société de solutions informatiques basée à Milton Keynes, Angleterre - lève 847 000 GBP par le biais d'un placement de 77 millions d'actions au prix de 1,10 pence chacune. Les fonds récoltés seront principalement utilisés pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie GS Money de la société, y compris potentiellement par le biais de nouvelles acquisitions.

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Signature d'un accord de vente et d'achat avec Japan Australia LNG Pty Ltd pour l'achat d'une participation directe non exploitée de 16,67 % dans le développement des champs pétroliers de Cossack, Wanaea, Lambert et Hermes, au large de l'Australie-Occidentale. Cette acquisition portera de 16,67 % à 33,33 % la participation directe non exploitée de la société dans les champs CWLH. Jadestone a acquis pour la première fois une participation dans CWLH en novembre 2022, et déclare que depuis lors "les performances du sous-sol ont dépassé les attentes, validant notre travail et réduisant les risques du potentiel d'augmentation significatif que nous voyons dans tous les champs".

One Heritage Group PLC - promoteur résidentiel basé au Royaume-Uni et axé sur le nord de l'Angleterre - Exchnages contracts to sell land at Churchgate, Leicester. La transaction devrait être achevée le 6 décembre. One Hertigae recevra 440 000 GBP et réalisera une plus-value de 22 000 GBP après les frais de vente.

